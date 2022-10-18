الصندوق العقاري يوضح سبب توقف الدفعات الأخيرة لبعض المستفيدين

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب “العناية بالمستفيدين” التابع لبرنامج سكني مع أسئلة عدد من المستفيدين الراغبين في الحصول على قروض التمويل العقاري من البنوك.

ووجه أحد المواطنين سؤالاً قال فيه: “عدم الموافقة على صرف الدفعة الإضافية لمستفيدي البناء الذاتي على أراضي الإسكان المجانية وتعقيد موضوعها من قِبل بعض الجهات التمويلية تسبب بالضرر لعدد كبير جداً من المستفيدين مما اضطرهم للتوقف عن مواصلة البناء”.

ورد الحساب: نسعد بتذليل سبل امتلاك المسكن الملائم، وذلك بتوفير عدة حلول وما يخص الدفعات تصرف للمستفيد بناءً على مراحل البناء التي حددها المستفيد من خلال جدول الكميات والمواصفات، وذلك بعد تقييم كل مرحلة تم إنجازها، وللمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ممثل الخدمة في الجهة الممولة.

ما الحل في حال تعليق طلب الحصول على التمويل؟

وقال مستفيد آخر: “البنك العقاري رافض يعطيني الدفعة الأخيرة وما في سبب مقنع.. أنا الآن معلق.. أعطيني الحل”.

أضاف الحساب: “عزيزي المستفيد، خيار تمويل البناء الذاتي يصرف النقد للمستفيد على دفعات من خلال الممول العقاري، بحد أقصى خمس دفعات، ويتم صرف الدفعات بناءً على مراحل البناء وذلك بعد كل مرحلة يتم تقييمها، ويتم رفع طلب صرف الدفعة والتقييم عن طريق الجهة الممولة”.

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