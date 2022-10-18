دوي انفجارات في خاركيف وحالة تأهب جوي في جميع أنحاء أوكرانيا

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم، عن حالة تأهب جوي عام وخاصة في العاصمة كييف، داعية المواطنين إلى النزول إلى الملاجئ.

وكشفت وسائل إعلام أوكرانية، أنه تم فرض حالة من التأهب في العاصمة ومناطق أخرى، في منطقتي كييف ودنيبروبتروفسك، وكذلك منطقة زابوروجيا.

ونقلت عن محلية في كييف، أنه تم تشغيل صفارات الإنذار من الغارات الجوية للمرة الثانية، بعد 20 دقيقة من إلغاء الموجة الأولى.

دوي انفجارات في مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا

وأوضحت السلطات، أن دوي انفجارات سمع في مدينة خاركيف، مع إطلاق صافرات الإنذار في جميع أنحاء العاصمة.

فيما كشف مسؤول رفيع في البنتاجون، أن واشنطن تحاول إيصال صواريخ ناسامز للدفاع الجوي إلى أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: إنها ستستمر في زيادة المساعدة الأمنية غير المسبوقة لأوكرانيا بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي.

ونقل “بوليتيكو” عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على إيران لمساعدتها روسيا في الحرب ضد أوكرانيا.

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في الوقت نفسه، أكد حاكم إقليم كراسنودار الروسي أنه تم إعلان حالة الطوارئ في مدينة ييسك بعد تحطم مقاتلة روسية فوق مبنى سكني، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من رفع الأنقاض وانتشال جثث ضحايا المبنى الذي سقطت عليه المقاتلة وأسفر عن مقتل 13 شخصًا وإصابة الكثيرين.