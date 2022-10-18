لأصحاب المنشآت الجديدة.. التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إلزامي في هذه الحالة

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كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن معلومات مهمة بشأن ممارسة النشاط الاقتصادي والمنشآت الملزمة وغير الملزمة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

وقالت عبر حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على “تويتر” إنه يلزم كل من يمارس نشاطًا اقتصاديًا التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات السنوية الحد الإلزامي وهو 375,000 ريال.

المنشآت غير الملزمة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة

وأضافت: أما المنشآت التي تتخطى إيراداتهم 187,500 ريال سعودي ولا تتجاوز 375,000 ريال سعودي مؤهلة للتسجيل الاختياري، والمنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن 187,500 ريال غير ملزمة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

وتابعت: كما يحتسب حد التسجيل الإلزامي للمنشآت الجديدة على أساس حجم المبيعات الخاضعة للضريبة خلال الأشهر الاثنى عشر المقبلة، ويتوجب التسجيل خلال 30 يومًا من تاريخ وصول الإيرادات لحد التسجيل الإلزامي.

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