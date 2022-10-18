بعد تداول صور لـ جماجم ظباء.. بيان لـ “الحياة الفطرية”

تواصل – فريق التحرير:

بعد تداول صور لـ جماجم ظباء على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن صور جماجم الظباء قديمة، وكانت نتيجة جمع بقايا كائنات نافقة على مر عشرات السنين بغرض الدراسة.

الصور كانت نتيجة عملية حصر لجماجم كائنات نافقة

وأوضح في بيان له، أنه إشارة لما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، عن فتح تحقيق مع جوالين وصور لبقايا ظباء نافقة، فإنه يؤكد عدم صحة ما يتردد وأن الصور قديمة جدًا، وكانت نتيجة عملية حصر لجماجم كائنات نافقة داخل إحدى المحميات على مر عشرات السنين، وأن ذلك كان بهدف الدراسة.

المركز يتابع المخالفات بحق الكائنات الفطرية

وبين المركز أنه سبق التنويه عن تلك الصور قبل عدة سنوات، وتم توضيح السبب في عدد من الصحف ووسائل الإعلام، مؤكدًا أنه يقوم بمتابعة ورصد أي مخالفات بحق الكائنات الفطرية بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة.

وطالب المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة فطرية للجهات الأمنية، أو عبر منصة “فطري”.