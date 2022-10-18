الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
بعد تداول صور لـ جماجم ظباء.. بيان لـ “الحياة الفطرية”
كندا تفرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل 34 فردًا وبعض وسائل الإعلام
منصة إحكام تكشف أنواع الوثائق والمستندات في طلبات تملك العقارات
سمها قاتل وتنشط نهارًا وتسبح في الماء.. ماذا تعرف عن الكوبرا العربية؟ (فيديو)
أستراليا تتراجع عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لدولة الاحتلال
هل لنجم الوسم أي تأثير في نزول المطر من عدمه؟ “اللحيدان” يُجيب

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بعد تداول صور لـ جماجم ظباء.. بيان لـ “الحياة الفطرية”

بعد تداول صور لـ جماجم ظباء.. بيان لـ “الحياة الفطرية”

بعد تداول صور لـ جماجم ظباء.. بيان لـ “الحياة الفطرية”
٠٨:٥٩:٥٨ ص، الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

بعد تداول صور لـ جماجم ظباء على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن صور جماجم الظباء قديمة، وكانت نتيجة جمع بقايا كائنات نافقة على مر عشرات السنين بغرض الدراسة.

الصور كانت نتيجة عملية حصر لجماجم كائنات نافقة

وأوضح في بيان له، أنه إشارة لما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، عن فتح تحقيق مع جوالين وصور لبقايا ظباء نافقة، فإنه يؤكد عدم صحة ما يتردد وأن الصور قديمة جدًا، وكانت نتيجة عملية حصر لجماجم كائنات نافقة داخل إحدى المحميات على مر عشرات السنين، وأن ذلك كان بهدف الدراسة.

المركز يتابع المخالفات بحق الكائنات الفطرية

وبين المركز أنه سبق التنويه عن تلك الصور قبل عدة سنوات، وتم توضيح السبب في عدد من الصحف ووسائل الإعلام، مؤكدًا أنه يقوم بمتابعة ورصد أي مخالفات بحق الكائنات الفطرية بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة.

وطالب المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة فطرية للجهات الأمنية، أو عبر منصة “فطري”.

الصورة

الكلمات الدلالية:
المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية جماجم ظباء صور متداولة منصة فطري

مواد ذات صلة

المزيد
فرق ميدانية في مطار جدة لكشف المغادرين بأسماء وهمية

فرق ميدانية في مطار جدة لكشف المغادرين بأسماء وهمية

٠٢:٣٤ ص، الجمعة، ١٠ أكتوبر ٢٠١٤
انطلاق المهلة التصحيحية لأبناء اليمن عبر نظام «أجير»

انطلاق المهلة التصحيحية لأبناء اليمن عبر نظام «أجير»

٠٦:١٦ م، الأحد، ١٠ مايو ٢٠١٥
جمعية البر بمكة توزع 6 ملايين ريال زكاة على المستحقين

جمعية البر بمكة توزع 6 ملايين ريال زكاة على المستحقين

١٢:١٤ م، الأحد، ١٤ يونيو ٢٠١٥
المدينة.. مواطنان يحرران آخر بعد محاصرة السيول لمركبته (فيديو)

المدينة.. مواطنان يحرران آخر بعد محاصرة السيول لمركبته (فيديو)

٠٣:٠١ ص، الأثنين، ١٥ مايو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *