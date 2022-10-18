كندا تفرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل 34 فردًا وبعض وسائل الإعلام

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات الكندية اليوم، أنها قررت فرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل 34 فردًا وبعض وسائل الإعلام.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، إنه تم توسيع قائمة العقوبات ضد روسيا لتشمل 34 شخصًا ومنظمة “متورطة بنشر معلومات مضللة”.

فرض عقوبات إضافية فيما يتعلق بالحرب الروسية

وأكدت في بيان لها، أنه تم فرض عقوبات إضافية فيما يتعلق بالحرب الروسية غير المبرر ومحاولة ضم الأراضي الأوكرانية.

ووفقًا للسلطات الكندية، فإن قائمة العقوبات تشمل الأفراد والكيانات الذين “ينشرون معلومات مضللة”، مشيرة إلى أن العقوبات اشتملت على:

* القنوات التلفزيونية:

1 – قناة زفيزدا التلفزيونية.

* الصحفيين الروس:

1- ميخائيل ليونتييف.

2 – تينا كانديلاكي.

3 – كيريل كليمينوف.

4 – المفوض العسكري ألكسندر كوتس.

5 – المقدم ماريا سيتيل.

6 – المعلق الرياضي دميتري غوبرنييف.

7 – الكاتب في “كومسومولسكايا برافدا” ألكسندر غاموف.

8 – رئيس تحرير صحيفة “موسكوفسكي كومسوموليتس” بافيل غوسيف.

عدد من الممثلين:

1 – سيرغي بيزروكوف.

2 – دميتري بيفتسوف.

3 – فلاديمير مشكوف.

4 – رئيس فصيل الشعب الجديد في الدوما أليكسي نيتشايف.

5 – رئيس الجمعية التاريخية العسكرية الروسية فلاديمير ميدينسكي.

وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي بدأ في أواخر فبراير الماضي، فرضت عقوبات دولية خلال الحرب الروسية الأوكرانية من قبل عدد كبير من البلدان ضد روسيا و‌شبه جزيرة القرم، وقد فرضت الجزاءات من جانب الولايات المتحدة و‌الاتحاد الأوروبي وغيرها من البلدان والمنظمات الدولية ضد الأفراد والأعمال التجارية والمسؤولين من روسيا وأوكرانيا.

اقرأ أيضًا:

رئيس المجلس الأوروبي: الموافقة على حزمة عقوبات ثامنة ضد روسيا