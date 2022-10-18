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تنويه مهم من «التأمينات» حول تسجيل مالك المنشأة الفردية بمنشأته

تنويه مهم من «التأمينات» حول تسجيل مالك المنشأة الفردية بمنشأته

تنويه مهم من «التأمينات» حول تسجيل مالك المنشأة الفردية بمنشأته
٠٩:٢٣:٤٣ ص، الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن النظام لا يسمح بتسجيل مالك المنشأة الفردية في منشأته.

جاء ذلك في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ردًا على سؤال يقول: ما هي المهنة عند إضافة صاحب المنشأة في مؤسسته في التأمينات؟.

ورد الحساب الرسمي للتأمينات الاجتماعية عبر موقع «تويتر» قائلاً: “لا يسمح النظام بتسجيل مالك المنشأة الفردية في منشأته، ويحق لك الاشتراك في النظام اختياريًّا”.

وأضاف: “وللتعرف على الاشتراك الاختياري يمكنك الاطلاع على الرابط التالي https://bit.ly/31KWctl“.

ومؤخرًا، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن المنشأة ملزمة بتسجيل العامل لديها في مدة أقصاها شهرًا من الالتحاق بالعمل، سواء كان العمل تجريبيًا أو غير ذلك.

التسجيل في التأمينات خلال فترة التجربة

جاء ذلك في رد على سؤال مواطن استفسر قائلاً: هل يحق للمنشأة عدم تسجيلي في التأمينات فترة التجربة؟.

وجاء الرد كالتالي: “التسجيل إلزامي للعمال الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية، لأداء عمل بصورة رئيسة داخل المملكة مقابل أجر، أيًا كانت طبيعة هذه العلاقة أو شكلها أو مدتها، ومهما يكن مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه”.

وأضافت: “ويلزم التسجيل من قبل صاحب العمل بحد أقصى بنهاية شهر الالتحاق بالعمل”.

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الكلمات الدلالية:
التأمينات التأمينات الاجتماعية المنشأة الفردية مالك المنشأة الفردية

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