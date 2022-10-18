منصة إحكام تكشف أنواع الوثائق والمستندات في طلبات تملك العقارات

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كشفت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام” عن أنواع الوثائق والمستندات في طلبات تملك العقارات.

وقالت “إحكام” إن الوثائق تشمل:

1- الأحكام والقرارات والصكوك الصادرة من المحاكم وكتابات العدل المثبتة لوضع اليد على العقار دون إثبات الملك، بما في ذلك صكوك المبايعات.

2- صكوك إثبات الأنقاض وصكوك الخصومة.

3- صكوك الصلح، وصكوك إثبات الاختصاص، والاستيطان، وصكوك المجاورين، وصكوك الملكية المؤقتة.

وأشارت إلى أن الوثائق تشمل أيضًا أوامر المنح والإقطاع الصادرة من المقام السامي، إضافة إلى القرارات والإشعارات والتراخيص والعقود الصادرة من الجهات الحكومية بما في ذلك القرارات الزراعية، وإشعارات إيصال الخدمات، والتراخيص البلدية، ووثائق خرص الزكاة وجمعها.

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