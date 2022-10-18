الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
منصة إحكام تكشف أنواع الوثائق والمستندات في طلبات تملك العقارات
سمها قاتل وتنشط نهارًا وتسبح في الماء.. ماذا تعرف عن الكوبرا العربية؟ (فيديو)
أستراليا تتراجع عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لدولة الاحتلال
هل لنجم الوسم أي تأثير في نزول المطر من عدمه؟ “اللحيدان” يُجيب
من أظافرك.. تعرف على إصابتك بهذه الأمراض
بدء جمع صكوك ملكية أصحاب العقارات لتطوير منطقة مسجد القبلتين بالمدينة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

منصة إحكام تكشف أنواع الوثائق والمستندات في طلبات تملك العقارات

منصة إحكام تكشف أنواع الوثائق والمستندات في طلبات تملك العقارات

منصة إحكام تكشف أنواع الوثائق والمستندات في طلبات تملك العقارات
٠٨:٥١:٣٠ ص، الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام” عن أنواع الوثائق والمستندات في طلبات تملك العقارات.

وقالت “إحكام” إن الوثائق تشمل:

1- الأحكام والقرارات والصكوك الصادرة من المحاكم وكتابات العدل المثبتة لوضع اليد على العقار دون إثبات الملك، بما في ذلك صكوك المبايعات.

2- صكوك إثبات الأنقاض وصكوك الخصومة.

3- صكوك الصلح، وصكوك إثبات الاختصاص، والاستيطان، وصكوك المجاورين، وصكوك الملكية المؤقتة.

وأشارت إلى أن الوثائق تشمل أيضًا أوامر المنح والإقطاع الصادرة من المقام السامي، إضافة إلى القرارات والإشعارات والتراخيص والعقود الصادرة من الجهات الحكومية بما في ذلك القرارات الزراعية، وإشعارات إيصال الخدمات، والتراخيص البلدية، ووثائق خرص الزكاة وجمعها.

اقرأ أيضًا:

تعرف على السؤال الوحيد الذي لم تجب عليه «منصة إحكام» حتى الآن

«إحكام»: خطوتان لنقل طلب تملك العقار من المتوفى إلى أحد ورثته

«إحكام» تكشف 16 موقعا لا يسمح فيها بتملك العقارات

قبل الإغلاق.. «إحكام» تدعو لسرعة استكمال طلبات تملك العقارات

الصورة

الكلمات الدلالية:
إحكام تملك العقارات طلبات تملك العقارات منصة إحكام

مواد ذات صلة

المزيد
إرشادات مهمة.. «الجوازات» توجه رسالة مهمة للمواطنين قبل السفر لدول مجلس التعاون

إرشادات مهمة.. «الجوازات» توجه رسالة مهمة للمواطنين قبل السفر لدول مجلس التعاون

٠٨:٠١ م، الأثنين، ٢٥ يوليو ٢٠٢٢
«الإنذار المبكر» ينبه: أمطار رعدية على الطائف والمشاعر المقدسة

«الإنذار المبكر» ينبه: أمطار رعدية على الطائف والمشاعر المقدسة

٠٣:٣٩ م، الأربعاء، ٠٧ سبتمبر ٢٠١٦
الرئيس اليمني يعين محافظاً و 4 وزراء جدد

الرئيس اليمني يعين محافظاً و 4 وزراء جدد

١٠:٥٩ م، السبت، ٠٩ يناير ٢٠١٦
بالصور.. تصادم بين سيارتين بتبوك وإصابة كل من فيهما

بالصور.. تصادم بين سيارتين بتبوك وإصابة كل من فيهما

١١:٠٧ م، الأربعاء، ٠٤ مارس ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *