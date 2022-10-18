سمها قاتل وتنشط نهارًا وتسبح في الماء.. ماذا تعرف عن الكوبرا العربية؟ (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تعد أحد أنواع الثعابين السامة نهارية المعيشة، وتستطيع السباحة في الماء، كما أن سمها قاتل.. إنها الكوبرا العربية التي أثارت الجدل مؤخرًا على مواقع التواصل.

ووفق إنفوجراف نشره المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، فإن ثعبان الكوبرا العربية قد يصل طوله إلى مترين ويتميز بأن له قلـنـسـوة عـريـضـة.

ويتميز ثعبان الكوبرا العربية بقـدرتـه علـى رفـع جسمه والسباحة في المياه، إذ يتواجد في بيئات محتملة، كالتجمعات المائية في المزارع والأودية والسدود.

الكوبرا العربية ذات السم القاتل

كمل أن لونه يميل إلى البني المصفر من الناحية الظـهـريـة، فيما يميل البطن إلى اللون الأصفر غالبًا، وفق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

ويتواجد ثعبان الكوبرا العربية جنوب المملكة وغربها، فيما يتغذى على الطيور والقوارض والزواحف والبرمائيات والأسماك، وسُمه قاتل ويؤثر في الجهاز العصبي.

شاب يحترف اصطياد الكوبرا العربية

وكان رواد مواقع التواصل تداولوا مقطع فيديو لشاب من هواة صيد الثعابين، خلال اصطياده اثنتين من الكوبرا العربية داخل مستنقع مائي، بعدما ظهر وهو يقترب بشدة منها ويمسكها بيده بطريقة مثيرة.

ومؤخرًا، قال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إن الأفاعي رغم خطورتها، إلا أنها كائنات فطرية تقوم بدور مهم في التوازن البيئي.

وأوضح المركز، في تغريدة عبر “تويتر”، أن ملاحقة الأفاعي خطورة كبيرة، كما أنها تعد أيضاً مخالفة نظامية، كما أهاب بالجميع الإبلاغ عن أي حالة تتعلق بالحياة الفطرية؛ وذلك من خلال منصة “فطري”.

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