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بدء جمع صكوك ملكية أصحاب العقارات لتطوير منطقة مسجد القبلتين بالمدينة

بدء جمع صكوك ملكية أصحاب العقارات لتطوير منطقة مسجد القبلتين بالمدينة

بدء جمع صكوك ملكية أصحاب العقارات لتطوير منطقة مسجد القبلتين بالمدينة
٠٧:٥٥:٥٧ ص، الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة البدء في جمع صكوك ملكية أصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق مسجد القبلتين الذي يقع في الجهة الغربية من المدينة، وذلك استكمالاً لمشروع مركز القبلتين الحضاري الذي تُنفذه هيئة تطوير المدينة.

تطوير المنطقة المحيطة بمسجد القبلتين

وقالت الأمانة إنه سيتم تطوير المنطقة المحيطة بمسجد القبلتين، ويتطلب ذلك جمع مستندات العقارات وحصر البيانات اللازمة.

ويُعد مشروع تطوير مسجد القبلتين والمنطقة المحيطة به، أحد المشاريع الحضارية التي تُجسد مستوى الرعاية والعناية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- بالمعالم الدينية والتاريخية في المدينة المنورة.

المشروع يعد أهم المساجد المرتبطة بسيرة الرسول 

كما يعد أحد أهم المساجد التاريخية والمرتبطة بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمصلين والزائرين لمسجد القبلتين،

ويضمن المشروع سهولة تفويج الزوار من وإلى المسجد وضمان سلامتهم، بالإضافة إلى إنشاء مبنى مركز ثقافي ومبنى للمعارض ومبنى مخصص للمحلات التجارية مما يخلق فرصًا استثمارية ممتازة.

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الكلمات الدلالية:
أمانة المدينة المدينة عملية التطوير في المدينة مسجد القبلتين

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