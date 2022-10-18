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من أظافرك.. تعرف على إصابتك بهذه الأمراض

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من أظافرك.. تعرف على إصابتك بهذه الأمراض

من أظافرك.. تعرف على إصابتك بهذه الأمراض

من أظافرك.. تعرف على إصابتك بهذه الأمراض
٠٧:٥٩:٤١ ص، الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف طبيبان متخصصان في علم الشيخوخة، أن حالة أظافر الإنسان تعد دليلاً على إصابته بعدة أمراض من بينها أمراض القلب والأوعية الدموية وكذلك الشيخوخة المبكرة والسكري.

جاء ذلك خلال برنامج تلفزيوني تحدث فيه الدكتور فلاديمير خافينسون والدكتورة سفيتلانا تروفيموفا، أخصائيا علم الشيخوخة، وفق موقع فضائية “روسيا اليوم”.

وأوضح الطبيبان أنه بحلول سن الأربعين يتغير نسيج وسمك وقوة الأظافر عند الإنسان، كما تبطؤ سرعة نموها، وتظهر عليها علامات تشير إلى هذا أو ذلك من الأمراض.

هشاشة الأظافر

ووفق الطبيبين، عندما تظهر أخاديد على الأظافر، فإن ذلك يعد مؤشرًا على خلل في عملية التمثيل الغذائي في الجسم، وقلة الفيتامينات، وأمراض مثل خلل في عمل القلب والأوعية الدموية

وفي هذه الحالة، أوصى الطبيبان بتناول المغنيسيوم وفيتامينات مجموعة В (الشوفان والفاصوليا الحمراء)، والحديد (كبد البقر).

وأضافا أن هشاشة الأظافر تكون مؤشرا على اضطراب عمل الغدد الصماء (أمراض الغدة الدرقية، مرض السكري)، انخفاض مستوى الهيموجلوبين، أمراض الجهاز الهضمي، وهنا يوصى بتناول البيض والفلفل الحلو وزيت عباد الشمس.

أما ظهور البقع البيضاء على الأظافر فيشير إلى نقص فيتامين А، والإرهاق العصبي واضطراب النوم واتباع حمية غذائية قاسية، وسوء التغذية، وهنا يوصى بتناول الزبدة والبقدونس واليقطين وكبد الدجاج، وكذلك فيتامين С.

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