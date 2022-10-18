الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
خدمة اليوم.. 5 خطوات للاستعلام عن طلب تأشيرة العمرة
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خدمة اليوم.. 5 خطوات للاستعلام عن طلب تأشيرة العمرة

خدمة اليوم.. 5 خطوات للاستعلام عن طلب تأشيرة العمرة

خدمة اليوم.. 5 خطوات للاستعلام عن طلب تأشيرة العمرة
٠٧:٢٦:٠٣ ص، الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات الاستعلام عن طلب تأشيرة العمرة، حيث أوضحت وزارة الحج والعمرة أنها تقدم هذه الخدمة الإلكترونية لتمكن المستفيد من الاستعلام عن حالة طلبه لتأشيرة العمرة، وذلك عن طريق عدد من الخطوات:

* الخطوات:

1 – ادخل على الموقع الإلكتروني للوزارة.

2 – اختر من القائمة الرئيسة “المعتمرين”.

3 – ابحث في الموسم الحالي.

4 – اختر طريقة البحث.

5 – تظهر معلومات المعتمر وبرنامجه.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 8004304444 – 00966920002814 “، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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