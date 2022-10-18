تحمي من الإنفلونزا.. 5 فيتامينات يحتاجها الجسم في الشتاء

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أوصى باحثون بضرورة حصول الجسم على 5 فيتامينات أساسية في فصل الشتاء لحماية الإنسان من الإنفلونزا وأمراض أخرى، ولجعل صحته في حالة جيدة.

ووفق الباحثين، فإن تلك الفيتامينات هي:

1-فيتامين D

ويطلق عليه اسم “فيتامين الشمس”، وينتجه الجسم نتيجة التعرض لأشعة الشمس، ما يجعله فيتامينًا حيويًا يجب الانتباه إليه خلال الأشهر الباردة، وفق موقع “روسيا اليوم”.

وترتبط المستويات المنخفضة من فيتامين D بعدد من المشاكل الصحية المختلفة، بما في ذلك زيادة مخاطر ضعف صحة العضلات والعظام، مثل الكساح وتليّن العظام.

ومن علامات نقص فيتامين D، الشعور بالإرهاق، وآلام العظام، وضعف العضلات، والأوجاع، والتشنجات، أو القلق والاكتئاب.

وبالإضافة لضوء الشمس، يمكن العثور على فيتامين D في عدد قليل من الأطعمة، بما في ذلك الأسماك الزيتية واللحوم الحمراء والكبد وصفار البيض والأطعمة المدعمة مثل الحبوب.

2-فيتامين B12

له تأثير كبير على زيادة مستويات الطاقة وتحسين الحالة المزاجية، و”هذا لأنه يلعب دورًا حيويًا في إنتاج السيروتونين، والمعروف باسم هرمون السعادة.

وإذا كنت ممن يعانون من الخمول في أشهر الشتاء، يجب أن يكون هذا عنصرًا أساسيًا في روتين الفيتامينات.

3-فيتامين A

ضروري للتغلب على نزلات البرد الشتوية هو فيتامين A، الذي يساعد على تعزيز إنتاج الخلايا المناعية ونموها.

ويمكن العثور على فيتامين A في عدد من الأطعمة، مثل الجزر والخضراوات الورقية الخضراء وزيوت الأسماك ومنتجات الألبان، على سبيل المثال لا الحصر.

4-الزنك

يعد فيتامينًا أساسيًا أيضًا، لأي شخص يتطلع إلى المساعدة في حماية نفسه من فيروسات الشتاء.

ويوجد الزنك بشكل طبيعي في الأطعمة مثل اللحوم ومنتجات الألبان والبقوليات مثل الحمص والعدس والفول والحبوب الكاملة مثل الكينوا والشوفان والأرز على سبيل المثال لا الحصر.

5-فيتامين C

يشتهر فيتامين C بعمله المهم في مجال الصحة المناعية. ويوفر الحماية المضادة للأكسدة ويمكن أن يحفز الخلايا المناعية في العمل.

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