الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
«الأرصاد» يتوقع طقسًا مستقرًا اليوم على معظم أنحاء المملكة
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«الأرصاد» يتوقع طقسًا مستقرًا اليوم على معظم أنحاء المملكة

«الأرصاد» يتوقع طقسًا مستقرًا اليوم على معظم أنحاء المملكة

«الأرصاد» يتوقع طقسًا مستقرًا اليوم على معظم أنحاء المملكة
٠٧:١٩:٤٦ ص، الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم،  طقسًا مستقرًا – بمشيئة الله تعالى – على معظم مناطق المملكة، وسماء صحوًا إلى غائمة جزئيًا على مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

 كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 30 على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 15 – 35 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون شمالية بسرعة 10 – 20 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي، وجنوبية غربية تتحول تدريجيًا شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 10 – 20 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من ربع المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

أمطار رعدية على منطقة عسير

كما أصدر المركز، تنبيهًا عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطٌ في الرياح السطحية، على محافظات النماص وبلقرن وتنومة، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة  الـ 8 مساءً.

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الكلمات الدلالية:
أمطار رعدية الأرصاد جازان حالة الطقس طقس مستقر عسير

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