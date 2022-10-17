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تقلبات جوية على 3 مناطق تستمر لساعات.. أمطار ورياح نشطة وضباب
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تقلبات جوية على 3 مناطق تستمر لساعات.. أمطار ورياح نشطة وضباب

تقلبات جوية على 3 مناطق تستمر لساعات.. أمطار ورياح نشطة وضباب

تقلبات جوية على 3 مناطق تستمر لساعات.. أمطار ورياح نشطة وضباب
٠٢:٥٩:٤٥ ص، الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر لعدة ساعات، بمشيئة الله.

وتشمل الحالة الجوية، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تتسبب في تدني الرؤية الأفقية على كل من عسير وجازان، تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء.

بينما تشهد المنطقة الشرقية، ضباباً كثيفاً، يتسبب في تدني الرؤية الأفقية.

ومن المتوقع أن تستمر الحالة الجوية على المنطقة الشرقية حتى الساعة التاسعة صباحاً بمشيئة الله.

الكلمات الدلالية:
أمطار رعدية الأرصاد الطقس رياح نشطة ضباب

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