مدير جامعة الأمير سلطان: 95% من الجامعات الأمريكية تعتمد نظام الفصلين

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أكد مدير جامعة الأمير سلطان د. أحمد اليماني أن التحول لنظام الفصول الثلاثة في العملية الدراسية يتطلب ترتيبات واستعدادات كاملة.

وأضاف اليماني، خلال استضافته ببرنامج “الراصد”، على قناة “الإخبارية: “بعد دراساتنا وجدنا أكثر من 95% من الجامعات الأمريكية تعتمد نظام الفصلين الدراسيين، والتحول إلى 3 فصول يحتاج إلى ترتيب كامل”.

وتابع : “أجرينا دراسة في هذا المجال، ولدينا مركز ثراء للدراسات، والمركز درس الجامعات الأمريكية، ووجدنا أن أكثر من 95 % من الجامعات تستخدم نظام الفصلين الدراسيين، والـ 5% الباقية تتقلص شيئًا فشيئًا”.

وعن تجربته في دراسة نظام الثلاثة فصول والفصلين قال : “أنا أول ما بدأت درست الثلاثة فصول في أمريكا، وبعدها درست الفصلين وشعرت بالفرق”.

واستطرد د. أحمد اليماني قائلا: “أجرينا دراسة ونشرنا هذه الدراسة، والتوجه أن نبقى على ما نحن عليه ونستمر فيه، طالما أن الوزارة أعطت الخيار المطلق للجامعات الأهلية”.

وختم د. اليماني بقوله “إن التحول لنظام الثلاثة فصول يحتاج إلى ترتيب في نظام القبول والعقود مع الأساتذة وتهيئة الطلاب”.