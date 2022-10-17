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بعد اعتذارها عن الأخطاء.. رئيسة وزراء بريطانيا: لن أتنحى عن منصبي
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بعد اعتذارها عن الأخطاء.. رئيسة وزراء بريطانيا: لن أتنحى عن منصبي

بعد اعتذارها عن الأخطاء.. رئيسة وزراء بريطانيا: لن أتنحى عن منصبي

بعد اعتذارها عن الأخطاء.. رئيسة وزراء بريطانيا: لن أتنحى عن منصبي
٠٢:٥٥:٥٧ ص، الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أبدت رئيسة الوزراء البريطانية المنتخبة مؤخرا، ليز تراس، اعتذارا، عن أجندتها الاقتصادية التي تسببت في غضب بين أوساط المستثمرين، وتراجع الثقة، وكذلك في الشارع البريطاني.

أتخذ قرارات لمساعدة المواطنين

وأكدت تراس سعيها لمواصلة الطريق في منصبها، قائلة : “”أريد أن أتحمل المسؤولية وأقول إنني أعتذر عن الأخطاء التي تم ارتكابها، مشددة على عدم نيتها التنحي عن منصبها”، حسب “BBC”.

وأضافت: “أردت أن أتخذ قرارات لمساعدة المواطنين على تحمل فواتير الطاقة وللتعامل مع أزمة الضرائب المرتفعة، لكننا ذهبنا بعيدًا وبسرعة كبيرة”.

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أزمات تعصف بالحكومة البريطانية

كانت رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس عينت الوزير جيرمي هانت، وزيرًا للمالية بعد إقالة الوزير السابق كواسي كوارتينج.

وأكد وزير المالية البريطاني السابق، أنه تقدم باستقالته من منصبه بعد أن طلبت منه رئيسة الوزراء ليز تراس التنحي.

وأكد كوارتنغ بعد خروجه من الحكومة، أنه يدعم رؤية تراس لمواجهة الأزمة التي تمر بها بريطانيا، مؤكدًا دعمه أيضا للوزير الجديد الذي سيأتي مكانه.

وكانت وكالة “رويترز”، أفادت أن كوارتينج وصل إلى مكتب رئيسة الوزراء ليز تراس في داونينج ستريت، وسط تقارير تفيد بأن الحكومة ستتراجع عن التخفيضات الضريبية المزمعة

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