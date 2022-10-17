عبث طلابي يتسبب في انهيار سقف مدرسة بالكويت

تواصل – فريق التحرير:

أكد مصدر تربوي، أن أسباب سقوط ديكور مختبر مدرسة في الكويت، هو نتيحة عبث طلاب بأنابيب المياه المكشوفة.

وأوضحت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن ما حدث يتلخص في سقوط أجزاء من السقف الصناعي (الديكور) بإحدى الغرف بالمدرسة التي تقع تحت أحد المختبرات بالمدرسة والتي هي في عهدة وزارة التربية، وفقا لصحيفة “الرأي الكويتية”.

وأضافت أن قيام بعض مستخدمي المدرسة بفتح صنابير المياه المخصصة لطاولات المختبر وتركها مفتوحة مدة طويلة، أدى إلى تجمع كبير للمياه وتسبب في تسربه إلى الغرفة التي في الأسفل حيث تشربت بلاطات الجبسوم بورد والألواح خفيفة الوزن بالمياه، مما أدى إلى سقوطها ودون إحداث أية أضرار مادية أو بشرية”.

يذكر أن إحدى المدارس المتوسطة الجديدة الكائنة في منطقة غرب عبدالله المبارك التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية شهدت سقوط سقف مختبر، بعد مضي أسبوعين فقط على دخولها الخدمة مطلع العام الدراسي.

وبحسب الصحيفة لم تسجل المدرسة أي أضرار بشرية سوى بعض التلفيات المحدودة.