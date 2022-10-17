الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
إضافة خيار تسليم الواجب في «منصة مدرستي».. تعرف على أهميتها
برعاية أمير الشرقية.. انطلاق معرض وظائف 2022 في هذا الموعد
مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة ليوم الثلاثاء
الذهب يرتفع أكثر من 1% بعد تراجع لجلستين
المنتجات الزراعية بالجوف تصل إلي درجة تنافسية عالية
استشاري أمراض جلدية: 6 قواعد مهمة للاستحمام في الشتاء

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

إضافة خيار تسليم الواجب في «منصة مدرستي».. تعرف على أهميتها

إضافة خيار تسليم الواجب في «منصة مدرستي».. تعرف على أهميتها

إضافة خيار تسليم الواجب في «منصة مدرستي».. تعرف على أهميتها
٠٢:٢٥:٢٣ ص، الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
0

 تواصل – فريق التحرير:

ضمن التحديثات الأخيرة لـ منصة مدرستي تم إضافة خيار تسليم الواجب (خارج النظام).

وأوضح  المعلم عبدالله السلطان، المهتم بنشر التوعية في المجال التعليمي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أن هذه الخاصية تتيح للمعلم استلام الواجب من الطالب يدوياً أو عن طريق أي تطبيق آخر خارج المنصة .

اقرأ أيضا:

كل ما تريد معرفته عن منصة مدرستي .. أهدافها وطريقة إعداد الدروس بالتفصيل

خطوة بخطوة.. طريقة إعداد الدروس بمنصة مدرستي

وفي وقت سابق، نشر المعلم عبدالله السلطان، المهتم بنشر التوعية في المجال التعليمي، عبر حسابه في “تويتر”، مقطع فيديو وثق من خلاله تحديث جديد لأداة “تحضيري” لإعداد الدروس في منصة مدرستي.

وأوضح أن التحديث الجديد يشمل أيقونة لتحضير الدروس مع إضافة :

– واجب.

– اختبار .

– نشاط .

– أيقونة لتحضير الدروس بدون إضافة ( واجب و اختبار و نشاط) .

اقرأ أيضًا:

تحسينات “مدرستي”.. تعرف على عدد الحصص الإلكترونية بالابتدائي والثانوي

مع بداية العام الجديد.. منصة مدرستي تواصل تقديم خدماتها للطالب والمعلم وإشادات دولية بمميزاتها

الكلمات الدلالية:
الواجب الواجب المدرسي مدرستي منصة مدرستي

مواد ذات صلة

المزيد
تدمير معبر حرض الحدودي بين اليمن والمملكة «جزئيًّا»

تدمير معبر حرض الحدودي بين اليمن والمملكة «جزئيًّا»

١٢:٤٤ م، الأحد، ٢٤ مايو ٢٠١٥
مدير تعليم الرياض: قادة المدارس بحاجة لمنظومة حوافز ومزايا

مدير تعليم الرياض: قادة المدارس بحاجة لمنظومة حوافز ومزايا

٠٩:٤٥ ص، الخميس، ٣١ يناير ٢٠١٩
بالصور.. جموع غفيرة تُشيّع جثمان ابن الشيخ “المنجد” بالدمام

بالصور.. جموع غفيرة تُشيّع جثمان ابن الشيخ “المنجد” بالدمام

٠٦:٠٢ م، الخميس، ١٧ أبريل ٢٠١٤
قرار بحظر صيد «القبقب» لمدة ثلاثة أشهر

قرار بحظر صيد «القبقب» لمدة ثلاثة أشهر

٠٨:١٨ م، الأحد، ١٣ فبراير ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *