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الذهب يرتفع أكثر من 1% بعد تراجع لجلستين

الذهب يرتفع أكثر من 1% بعد تراجع لجلستين

الذهب يرتفع أكثر من 1% بعد تراجع لجلستين
٠١:٥٠:١٨ ص، الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

زادت أسعار الذهب عالميا، بختام يوم أمس، بنسبة تجاوزت 1%، بعد تراجع شهدته الجلستين السابقتين، وأسهم في الارتفاع، تراجع مؤشر الدولار، وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

أسعار الذهب بختام التعاملات

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2%  إلى 1661.33 دولار للأوقية، ليتجاوز أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين لامسه في الجلسة الأخيرة، فيما  قفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1% إلى 1667.60دولار.

وتسبب انخفاض الدولار 1.2% وتراجع عوائد سندات الخزانة في جعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج، حسب “Investing”.

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أسعار الدولار وتأثيراتها

وخسر الدولار ، أمس الإثنين، بنسبة تقدر بحوالي 3.30% في ظل تعزز المخاوف حيال الركود الاقتصادي الأمريكي هذا العام وتضرر الاقتصاد من تشديد السياسة النقدية الأمريكية بكل قوة للسيطرة على التضخم المرتفع.

وتضرر الدولار بأسواق العملات أيضا، بسبب صدور بعض البيانات الاقتصادية السلبية، حيث سجل المؤشر التصنيعي في ولاية نيويورك انكماشا بنحو 9.1 نقطة خلال أكتوبر الجاري، وهو أسوأ من توقعات الأسواق للغاية التي أشارت إلى انكماش المؤشر بحوالي 4.3 نقطة فقط خلال نفس الفترة.

وكانت القراءة الأخيرة للمؤشر قد سجلت انكماشا بنحو 1.5 نقطة خلال سبتمبر الماضي.

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