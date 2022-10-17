وزير الخارجية يجري اتصالًا بنظيره الكويتي هنأه خلاله بتوليه مهامه

تواصل- واس:

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بمعالي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، هنأه خلاله بتوليه مهامه وزيرًا لخارجية الكويت.

وعبر سمو وزير الخارجية عن تطلعه للعمل معه في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة لبحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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