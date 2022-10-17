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بعد عودته سالمًا.. الرحال الكويتي يكشف تفاصيل محاصرته بالسواطير في قبيلة إثيوبية
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بعد عودته سالمًا.. الرحال الكويتي يكشف تفاصيل محاصرته بالسواطير في قبيلة إثيوبية

بعد عودته سالمًا.. الرحال الكويتي يكشف تفاصيل محاصرته بالسواطير في قبيلة إثيوبية

بعد عودته سالمًا.. الرحال الكويتي يكشف تفاصيل محاصرته بالسواطير في قبيلة إثيوبية
٠١:٠١:٥٨ ص، الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

كشف الرحال الكويتي محمد الميموني، تفاصيل ما حدث له من محاصرة أفراد إحدى القبائل الإثيوبية بالسواطير، رفقة أشخاص آخرين قرابة الساعتين قبل أن تنجدهم قوات الأمن.

وروى “الميموني” وفقًا لصحيفة الراى الكويتية ، مشاهد الرعب وما حدث بترتيب الأحداث، ما يلي:

1- كنت في تغطية لعادات قبائل جنوب إثيوبيا في منطقة تسمى جينكا، وقمنا باتخاذ الإجراءات الرسمية من إبلاغ لسفارتنا، وإبلاغ القبيلة التي كنا ننوي تصويرها وسمحوا لنا، وتم التنسيق مع أحد المرشدين ليكون برفقتنا.

2- بدأ تجمع عدد من المسلحين بالكلاش والسواطير أثناء تغطيتنا وشعرنا بأن الجو ليس سليماً.

3- غادرنا المكان ولكن أوقفونا عنوة وبدأوا استفزازنا وكأنهم يريدون بنا شراً.

4-  كان يوجد إلى جانبنا مركز مدني صغير جداً لفصيل في إثيوبيا فدخلناه.

5-   تراجع المسلحون وقمت بالاتصال بالسفارة الكويتية وأبلغتهم عن مكان تواجدي وهم بدورهم اتخذوا إجراءاتهم لحمايتنا والحمد لله.

6- الحادثة استغرقت من ساعة إلى ساعتين تقريباً، وأعتقد أن أسباب عملية المحاصرة تبدو مادية ولكن الله سلم.

7- لم نتحدث مع المسلحين لأنهم يتحدثون لغة محلية وكان حديثنا مع المترجم، أما في المركز المدني فكان حديثنا باللغة الإنجليزية.

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الكلمات الدلالية:
إثيوبيا الرحال الكويتي سواطير قبيلة إثيوبية

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