روسيا تعلن انتهاء التعبئة: حققت أهدافها

تواصل- وكالات:

أعلنت روسيا انتهاء التعبئة العسكرية في البلاد، التي كان قد أعلن عنها الرئيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال المفوض العسكري للعاصمة الروسية موسكو، مكسيم لوكتيف، إن موسكو حققت أهدافها من مرسوم التعبئة الجزئية الذي أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتابع: وعليه فلن يتم استدعاء المزيد من الرجال، وفقا لوكالات الأنباء الروسية.

فيما لم يذكر لوكتيف عدد الرجال الذين تم استدعاؤهم في موسكو منذ 21 سبتمبر الماضي تحديدا، بيد أنه أشار إلى أن المتطوعين مازال بإمكانهم الخدمة في صفوف الجيش.

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