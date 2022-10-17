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انكسار جدار الخوف.. شبان غاضبون يحرقون مقرات الباسيج في إيران

انكسار جدار الخوف.. شبان غاضبون يحرقون مقرات الباسيج في إيران

انكسار جدار الخوف.. شبان غاضبون يحرقون مقرات الباسيج في إيران
١٢:١٦:١٥ ص، الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

طالت نيران الاحتجاجات الإيرانية المتصاعدة، مقرات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني، حيث وثقت مقاطع فيديو، تناقلها نشطاء ومتابعون عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبالأخص “تويتر”، حرق مقرات الباسيج في عدد كبير من المدن الإيرانية.

“إيلام” و”مشهد” والحوزة العلمية 

وأظهر مقطع فيديو، قيام محتجين بإضرام النيران في مقر الباسيج التابع للحرث الثوري، في مدينة إيلام “عيلام”، المعروف باس مقر “أبو ذر”.

وفي مدينة مشهد أيضا، قام متظاهرون بإشعال النيران في مقر الباسيج، فيما يوجه المحتجون غضبهم نحو عناصر الحرس الثوري ويستهدفون مقراتهم في مختلف المدن، ضمن فعاليات ليلية.

أما في مدينة زنجان، أحرق متظاهرون صورا عملاقة للمرشد الإيراني، علي خامنئي؛ وفي المقابل أظهر مقطع فيديو، وضع صورة للفتاة المغدورة مهسا أميني، على جدران بناية كبيرة بمحيط منطقة اكباتان، بالعاصمة طهران.

كما أحرق المتظاهرون مقر الحوزة العلمية في فولاد شهر اصفهان

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مظاهرات الجامعات مستمرة

استمرت مظاهرات طلاب الجامعات، نهارا، وخلال احتجاجات أمس الاثنين، هتف طلال جامعة العلوم الاجتماعية في طهران شعارهم: “ترفعون شعار الحوار و بنادقكم موجهة إلينا”.

وتجمع مئات الطلاب، في الاحتجاجات التي اندلعت في جامعة مازندران بشمال إيران، وهتفوا ضد النظام الإيراني، وخرج طلاب وطالبات المدارس، في مدينة سنندج، ورفعوا شعار “الموت للديكتاتور”.

أما في جهارباغ أصفهان، فكان شعار المتظاهرين: الموت للديكتاتور.. أيها الباسيجي المرتزق أسرق كما تريد إنها أيامك الأخيرة”.

تطورات في سجن إيفين

وأعلنت السلطة القضائية الإيرانية، أمس الاثنين، أن حصيلة ضحايا الحريق وأعمال الشغب التي شهدها سجن إيفين في طهران ارتفعت إلى ثمانية قتلى من السجناء.

مقتل 4 سجناء آخرين إثر حريق السجن

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر إيرانية، مقتل 4 سجناء آخرين، جراء الحريق الذي نشب قبل أيام بسجن إيفين.

ويوم السبت الماضي، سقط عدد من القتلى إثر اندلاع حريق، وسط أعمال شغب واشتباكات، بعد أربعة أسابيع من الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا، عقب اعتقالها بزعم انتهاك قواعد اللباس الصارمة في إيران للنساء.

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إيران احتجاجات إيران الحرس الثوري الحوزة العلمية حرق مقرات الباستيج خامنئي طهران قوات الباستيج مدينة مشهد مظاهرات إيران

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