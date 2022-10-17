بعد حادثة الطفل «حسن الشعلة».. قرار عاجل يخص المشرفين على النقل المدرسي

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اتخذت إدارة تعليم جدة، قرارًا عاجلًا يخص المشرفين على النقل المدرسي، بعد أيام من وفاة الطفل حسن الشعلة ذو الـ 5 أعوام اختناقا بعد نسيانه في حافلة النقل المدرسي.

وقررت إدارة تعليم جدة إعفاء المشرفين على النقل المدرسي، من حصص الانتظار والمناوبات اليومية في بداية ونهاية اليوم الدراسي.

كما قررت عدم إسناد الحصتين الأولى والأخيرة للمعلمين في حال كان المشرف معلم أو معلمة.

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ويأتي ذلك لضمان متابعة دخول وخروج الطلبة المستفيدين من خدمة النقل المدرسي، إضافة إلى الحصول على حافز العودة مع الطلاب في بداية العام القادم، وذلك من منطلق التحفيز والتشجيع لبذل أقصى الجهود في إنجاح تقديم خدمة النقل المدرسي، حسب صحيفة اليوم.

كما يأتي استنادا على مانصت علية آليات تشغيل النقل المدرسي التي اشتملت على بعض الحوافز الممنوحة لمشرفي النقل المدرسي وفقا للتقويم الدراسي للعام الحالي.

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