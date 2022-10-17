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طريقة حذف الأرقام وجهات الاتصال في إصدار ios16 بسهولة (فيديو)

طريقة حذف الأرقام وجهات الاتصال في إصدار ios16 بسهولة (فيديو)

طريقة حذف الأرقام وجهات الاتصال في إصدار ios16 بسهولة (فيديو)
١٢:٠٢:٢٤ ص، الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني عبدالرحمن الهادي، طريقة حذف الأرقام وجهات الاتصال بكل سهولة في إصدار ios16  الجديد.

وقال عبدالرحمن الهادي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: “طريقة حذف الأرقام، وجهات الاتصال في إصدار ios16 الجديد صارت أسهل بكثير”.
وأضاف عبدالرحمن الهادي، أنه يمكن حذف أي جهة اتصال في الإصدار الجديد من خلال الخطوات التالية :

1- الضغط على الرقم ضغطة مطولة

2- تظهر حذف جهة اتصال

3- يتم الضغط عليها

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وفي وقت سابق، أوضح الخبير التقني عبدالله السبع، طريقة معرفة أسماء المتصلين في نظام ios16 الجديد.

وقال السبع، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن طريقة معرفة أسماء المتصلين متاحة ضمن مزايا نظام التشغيل ios16 الجديد بكل سهولة من خلال الخطوات التالية:

1- الإعدادات

2- الضغط على الهاتف

3- الضغط على حظر المكالمات والتعرف عليها

4- تفعيل التطبيق

وتابع عبدالله السبع، أنه “في حالة وصول أي اتصال من شخص لم يتم تسجيل اسمه سيظهر اسمه مباشرة من خلال البرامج التي تستخدمها”.

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إصدار ios16 الآيفون جهات الاتصال عبدالرحمن الهادي

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