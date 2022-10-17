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الأسهم الأمريكية تصعد بـ2% ومؤشر لندن يرتفع
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الأسهم الأمريكية تصعد بـ2% ومؤشر لندن يرتفع

الأسهم الأمريكية تصعد بـ2% ومؤشر لندن يرتفع

الأسهم الأمريكية تصعد بـ2% ومؤشر لندن يرتفع
١٢:٣١:١١ ص، الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت الأسهم الأمريكية، بختام تعاملات أمس الاثنين، ارتفاعات كبيرة، بمتوسط نسبة 2%، تزامنت مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 1%.

داو جونز يصعد بنسبة 1.8%

وصعد مؤشر إس آند بي 500، بنسبة 2.6%، بينما ارتفع ناسداك بنسبة 3%، ولحق به مؤشر داو جونز بنسبة 1.8% أو 536 نقطة.

وفي السياق ذاته، ارتفع سهم تسلا ليتصدر الأرباح، كما صعدت أسهم آبل بأكثر من 2%، مع اختيار مورجان ستانلي للسهم باعتباره الأفضل في قطاع التكنولوجيا.

وزادت أسهم كل من شركة ميتا، وبنك أوف أمريكا بنسبة 5% لكل منهما، في حين استأنف بنك أوف أمريكا المسار الإيجابي لبنوك وول ستريت، ليصدر تقرير أرباح أفضل من المتوقع بفضل الأداء القوي لأعمال الدخل الثابت، وأسعار الفائدة المرتفعة التي دعمت صافي عائد الفائدة.

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مؤشر لندن يغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس، فوتسي 100، أمس، على ارتفاع بنسبة 0.90 %، فقد سجل المؤشر فوتس 100 مكاسب تعادل 61.45 نقطة، ليصل إلى 6920.24 نقطة.

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أبل الأسهم الأمريكية داو جونز فوتسي 100 مؤشر بورصة لندن ميتا ناسداك

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