الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
الجنيه الإسترليني يرتفعُ مقابل الدولار واليورو.. وهذه أسعار العملات والمعادن والنفط
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الجنيه الإسترليني يرتفعُ مقابل الدولار واليورو.. وهذه أسعار العملات والمعادن والنفط

الجنيه الإسترليني يرتفعُ مقابل الدولار واليورو.. وهذه أسعار العملات والمعادن والنفط

الجنيه الإسترليني يرتفعُ مقابل الدولار واليورو.. وهذه أسعار العملات والمعادن والنفط
١١:٣٦:٣٧ م، الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

سجَّل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعاً مقابل الدولار واليورو.

فقد تداول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.1364 دولار أمريكي، بزيادة 1.08 %، كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1551 يورو بزيادة 0.07 %.

فيما أصدرتْ وكالةُ الأنباء الرسمية “واس” النشرةَ الاقتصاديةَ اليوميةَ لأسعار العملات والمعادن والنفط.

ووفق “النشرة الاقتصادية”، بلغَ سعرُ صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:

الريال السعودي 3.75.

الدرهم الإماراتي 3.67.

الدينار البحريني 0.37.

الريال العماني 0.38.

الريال القطري 3.64.

الدينار الكويتي 0.31.

الجنيه المصري 19.67.

اليورو 1.01.

الجنيه الإسترليني 0.87.

اليوان الصيني 7.19.

تناولتْ النشرةُ أسعارَ المعادن الثمينة، وبلغَ سعرُ كلٍّ من:

الذهب 1668.1 دولارًا أمريكياً للأوقية.

الفضة 18.665 دولارًا للأوقية.

البلاتينيوم 914.4 دولارًا للأوقية.

البلاديوم 1990.74 دولارًا للأوقية.

في شأن النفط، بلغتْ الأسعارُ لكلٍّ من:

برنت 92.31 دولارًا أمريكيًا.

نايمكس خفيف 86.11 دولارًا.

نفط الغاز 1040 دولارًا.

الغاز الطبيعي 6.047 دولارات.

غاز البروبان 5016 دولارًا.

الكلمات الدلالية:
اقتصاد الاسترليني الدولار النفط

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