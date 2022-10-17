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5 علامات تدل على الإصابة بمرض «الاستسقاء»
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5 علامات تدل على الإصابة بمرض «الاستسقاء»

5 علامات تدل على الإصابة بمرض «الاستسقاء»

5 علامات تدل على الإصابة بمرض «الاستسقاء»
١١:٣٥:١٧ م، الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

يعتبر تضخم البطن، أو ما يعرف باسم “الاستسقاء” أحد أبرز علامات الإصابة بمرض الكبد الدهني، لكن هناك علامات أخرى حيوية، قد تدل بوضوح على الإصابة بالمرض.

خطر الإصابة بالكبد الدهني

ويشيع مرض الكبد الدهني “غير الكحولي”، بشكل متزايد، في جميع أنحاء العالم، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعد الأكثر شيوعًا من بين أمراض الكبد المزمنة، ويصيب حوالي ربع السكان، حسب مواقع متخصصة.

قد تؤدي الإصابة مرض الكبد الدهني إلى تليف الكبد، لأنه من أشرس أمراض الكبد وأشدها خطورة؛ ورغم أن العلامات التي تدل عليه تبدو بسيطة، وقد تكون أعراضا لأشياء أخرى، إلا أنه يجب الانتباه إليها، وعدم التهاون معها.

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أعراض مرض الكبد الدهني

حسب ما أوردته منظمة الصحة العالمية، فأن 5 أعراض أساسية شائعة، تعد العلامات الأبرز للإصابة بمرض الكبد الدهني، وهي:

– إعياء مستمر

– ألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن

– تضخم الأوعية الدموية تحت سطح الجلد مباشرة

– تضخم الطحال

– اصفرار الجلد والعينين

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