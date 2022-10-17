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«شكرًا محمد لأنك ماشي صح».. تغريدات غامضة من الوزارات تثير الجدل.. ما القصة؟
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«شكرًا محمد لأنك ماشي صح».. تغريدات غامضة من الوزارات تثير الجدل.. ما القصة؟

«شكرًا محمد لأنك ماشي صح».. تغريدات غامضة من الوزارات تثير الجدل.. ما القصة؟

«شكرًا محمد لأنك ماشي صح».. تغريدات غامضة من الوزارات تثير الجدل.. ما القصة؟
١١:٠٣:٥٧ م، الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أطلقت عددًا من الوزارات والمؤسسات الحكومية حملة غامضة تحت عنوان “ماشين صح”، ما أثار الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

البداية من وزارة الصحة، التي كتبت منشورًا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، جاء فيه “شكرًا محمد لأنك ماشي صح.. #ماشين صح”.

كما كتب الحساب الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، على تويتر :” شكراً خالد لأنك ماشي صح.. #ماشين_صح”، وشارك أيضًا حساب هيئة الهلال الأحمر، حيث كتب :”  شكراً فهد لأنك ماشي صح.. #ماشين_صح”.

وعلى نفس السياق كتب حساب الهيئة العامة للنقل :” شكرًا خالد لأنك ماشي صح.. #ماشين_صح”، وهو ما أثار الجدل بين المغردين، حيث وجه البعض الشكر إلى وزارة الصحة بسبب طريقة إدارة أزمة جائحة كورونا بنجاح.

فيما قال البعض أن هذه التغريدات تمهيدًا لحملة سيتم الإعلان عنها للتوعية بعنوان “ماشين صح”

الكلمات الدلالية:
تريند ماشين صح وزارة الصحة وزارة النقل

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