مواطن يُلقّن أصحاب الملصقات الإعلانية على منزله درسًا قاسيًا.. شاهد ماذا فعل؟

تواصل- فريق التحرير:

وثّق أحد المواطنين ما حدث لواجهة منزله من تشوه بصري بسبب إلصاق الإعلانات الورقية عليه بشكل عشوائي.

وقرر المواطن أن يعاقب أصحاب هذه الملصقات الإعلانية بطريقة غير متوقعة، حيث قام بالتواصل مع كل أصحاب الملصقات على أساس طلب خدماتهم.

ووثق المواطن عبر فيديو تواصله مع أصحاب الملصقات، حيث قام باستدعائهم بحجة طلب خدمات شراء أو نقل أساس، وبعد حضورهم أجبر كل منهم على إزالة إعلانه الذي قام بلصقه.

وفي النهاية وثق المواطن ما أصبح عليه شكل الباب والجدار بعد إزالة كل الإعلانات من قبل ملصقيها، حيث استعاد منظره ورونقه مرة أخرى.