الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
الجنيه الإسترليني يرتفعُ مقابل الدولار واليورو.. وهذه أسعار العملات والمعادن والنفط
5 علامات تدل على الإصابة بمرض «الاستسقاء»
أول قرار بعد العقوبات.. أبل توقف استخدام الرقائق الصينية
«شكرًا محمد لأنك ماشي صح».. تغريدات غامضة من الوزارات تثير الجدل.. ما القصة؟
مواطن يُلقّن أصحاب الملصقات الإعلانية على منزله درسًا قاسيًا.. شاهد ماذا فعل؟
أكدت تضامنها الكامل مع المملكة.. البحرين تعربُ عن رفضها القاطع لتسييس قرار أوبك +

الرئيسية

 /

محليات

 /

مواطن يُلقّن أصحاب الملصقات الإعلانية على منزله درسًا قاسيًا.. شاهد ماذا فعل؟

مواطن يُلقّن أصحاب الملصقات الإعلانية على منزله درسًا قاسيًا.. شاهد ماذا فعل؟

مواطن يُلقّن أصحاب الملصقات الإعلانية على منزله درسًا قاسيًا.. شاهد ماذا فعل؟
١٠:٥٥:٠٥ م، الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
0

 

تواصل- فريق التحرير:

وثّق أحد المواطنين ما حدث لواجهة منزله من تشوه بصري بسبب إلصاق الإعلانات الورقية عليه بشكل عشوائي.

وقرر المواطن أن يعاقب أصحاب هذه الملصقات الإعلانية بطريقة غير متوقعة، حيث قام بالتواصل مع كل أصحاب الملصقات على أساس طلب خدماتهم.

ووثق المواطن عبر فيديو تواصله مع أصحاب الملصقات، حيث قام باستدعائهم بحجة طلب خدمات شراء أو نقل أساس، وبعد حضورهم أجبر كل منهم على إزالة إعلانه الذي قام بلصقه.

وفي النهاية وثق المواطن ما أصبح عليه شكل الباب والجدار بعد إزالة كل الإعلانات من قبل ملصقيها، حيث استعاد منظره ورونقه مرة أخرى.

 

 

الكلمات الدلالية:
اعلانات على المنازل السعودية درس قاس ملصقات اعلانية

مواد ذات صلة

المزيد
ننشر خريطة الأمطار.. الأرصاد: أمطار رعدية على هذه المناطق حتى الخامسة مساءً

ننشر خريطة الأمطار.. الأرصاد: أمطار رعدية على هذه المناطق حتى الخامسة مساءً

١٢:٥٠ م، السبت، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١
الخارجية: الاغتيالات الممنهجة للمواطنين سبب منع السفر إلى تايلند

الخارجية: الاغتيالات الممنهجة للمواطنين سبب منع السفر إلى تايلند

٠١:٥٤ ص، الأحد، ٢٣ نوفمبر ٢٠١٤
خطيب المسجد الحرام: خدمة حجاج بيت الله من الأعمال الجليلة

خطيب المسجد الحرام: خدمة حجاج بيت الله من الأعمال الجليلة

٠٢:٠٨ م، الجمعة، ٠٢ سبتمبر ٢٠١٦
إطلاق المرحلة الثالثة.. «التعليم» تدعم التحول الرقمي في المدارس بـ «بوابة المستقبل»

إطلاق المرحلة الثالثة.. «التعليم» تدعم التحول الرقمي في المدارس بـ «بوابة المستقبل»

٠٤:٥٨ م، الأربعاء، ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *