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أول قرار بعد العقوبات.. أبل توقف استخدام الرقائق الصينية
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أول قرار بعد العقوبات.. أبل توقف استخدام الرقائق الصينية

أول قرار بعد العقوبات.. أبل توقف استخدام الرقائق الصينية

أول قرار بعد العقوبات.. أبل توقف استخدام الرقائق الصينية
١١:٠٩:٢١ م، الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

بدأت عملاقة التكنولوجيا الأمريكية “أبل” تطبيق القيود والاشتراطات التي فرضتها الولايات المتحدة على استيراد الرقائق الإلكترونية الصينية، معلنة توقف استخدام رقائق الذاكرة من شركة “Yangtze Memory Technologies” الصينية “YMTC” في منتجاتها.

تحقيق رسمي مع “YMTC”

بينما تخضع “YMTC” الصينية للتحقيق، من قبل وزارة التجارة الأميركية، حول ما إذا كانت قد انتهكت ضوابط التصدير في واشنطن من خلال بيع رقائق لشركة الاتصالات الصينية “Huawei” المدرجة في القائمة السوداء.

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خسائر تبلغ 240 مليار دولار

وأفقدت القيود الأميركية الجديدة، كبرى شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية، نحو 240 مليار دولار من قيمتها السوقية، بسبب العقوبات الأميركية.

وتستهدف القرارات الجديدة فرض مزيد من القيود على كبار مصنعي الرقائق لوقف إمداداتهم لمصانع الرقائق في الصين، حسب “sawtbeirut”.

وتنص العقوبات على حظر شحن مجموعة واسعة من الرقائق، لاستخدامها في أنظمة الحوسبة الفائقة الصينية، فضلا عن تقييد تصدير مستلزمات صناعة الرقائق من الولايات المتحدة إلى الصين.

من ناحية أخرى، تسعى الولايات المتحدة من ناحية أخرى، إلى تعزيز الصناعة المحلية للرقائق، ولا سيما بعد دعم إدارة الرئيس جو بايدن في أغسطس الماضي، الذي قدرت قيمته بـ 52 مليار دولار للقطاع المحلي.

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الرقائق الإلكترونية الرقائق الصينية جو بايدن حظر الرقائق الصينية شركة "YMTC" الصينية شركة أبل عقوبات أمريكية على الصين وزارة التجارة الأمريكية

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