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«التعليم» تنشر جداول الحصص لجميع المراحل الدراسية من الأسبوع الثامن
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«التعليم» تنشر جداول الحصص لجميع المراحل الدراسية من الأسبوع الثامن

«التعليم» تنشر جداول الحصص لجميع المراحل الدراسية من الأسبوع الثامن

«التعليم» تنشر جداول الحصص لجميع المراحل الدراسية من الأسبوع الثامن
١٠:١٦:٣٨ م، الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، مساء اليوم الإثنين، جداول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية، من الأسبوع الثامن، عبر قنوات عين التابعة للوزارة، على تردد عربسات 12437.

وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الدروس ستكون عبر بث مباشر من الساعة 7:00 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

ونشرت وزارة التعليم جداول الدروس من الأسبوع الثامن كالتالي:

الكلمات الدلالية:
التعليم جدول الحصص دروس قناة عين وزارة التعليم

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