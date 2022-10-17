«التعليم» تنشر جداول الحصص لجميع المراحل الدراسية من الأسبوع الثامن
تواصل- فريق التحرير:
أعلنت وزارة التعليم، مساء اليوم الإثنين، جداول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية، من الأسبوع الثامن، عبر قنوات عين التابعة للوزارة، على تردد عربسات 12437.
وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الدروس ستكون عبر بث مباشر من الساعة 7:00 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.
ونشرت وزارة التعليم جداول الدروس من الأسبوع الثامن كالتالي:
جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع الثامن، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:00 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: https://t.co/wUKaD5ZPlv
أو #منصة_مدرستي pic.twitter.com/dpYwP5jHok
— قناة عين (@iEN_tv) October 17, 2022