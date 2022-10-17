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ثعبان ضخم يقتحم حافلة مدرسية ويثير رعب الطلاب (فيديو)
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ثعبان ضخم يقتحم حافلة مدرسية ويثير رعب الطلاب (فيديو)

ثعبان ضخم يقتحم حافلة مدرسية ويثير رعب الطلاب (فيديو)

ثعبان ضخم يقتحم حافلة مدرسية ويثير رعب الطلاب (فيديو)
١٠:٠٥:٣٧ م، الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الهند، مقطع فيديو يوثق لحظة اقتحام ثعبان ضخم لحافلة مدرسية تقل طلابًا، ليتفاجئ الطلاب بهذا المشهد الصادم، ما أدى إلى دخولهم في حالة من الذعر.

ويظهر المقطع- حسب مواقع محلية- ثعبانا بوزن 80 كيلو جراما، يصل طوله إلى 3.3 أمتار، عالق في حافلة مدرسة بولاية أوتار براديش، وتم سحب الثعبان من قبل رجل يحمل عصا.

واستغرق مسؤولي إدارة الغابات في عملية الإمساك به ساعة كاملة، وتم إطلاق الثعبان في البرية، فيما كان المتفرجون ينظرون من نوافذ الحافلة، وسط حالة من الخوف.

ومن جانبها علقت مسؤولة خدمة الغابات الهندية، سوزانتا ناندا، على الفيديو قائلة: “يبدو الثعبان كما لو أنه الطالب الأكثر ترددا”.

الكلمات الدلالية:
الهند ثعبان ضخم حافلة مدرسية طلاب

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