فيسبوك تضيف ميزة جديدة.. 4 خطوات أمان لحماية الحساب من الاختراق

تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة ميتا الأمريكية، إطلاق تطبيق فيسبوك، ميزة جديدة، للتحقق من الأمان، بهدف زيادة حماية الحسابات على المنصة من التعرض للاختراق وانتهاك الخصوصية والبيانات الشخصية.

وحسب بيان “ميتا”، تعمل الميزة الجديدة على فحص ثلاثة إعدادات رئيسية، لتقرير ما إذا كان صاحب الحساب ترتكب أى أخطاء كبيرة، تخص الحماية والأمان.

كيف نجد أداة “التحقق من الأمان”؟

أوضحت منصة فيسبوك، أن هذه الميزة متوفرة حاليا للمستخدمين الذين يسجلون الدخول إلى التطبيق من خلال جهاز كمبيوتر، أو أحدث إصدار من تطبيق فيسبوك لنظام أندرويد، أو iOS.

الخطوات:

1- فتح “فيسبوك” من خلال الكمبيوتر أو اللاب توب.

2- الانتقال إلى القائمة “Menu” بالضغط على الخطوط الثلاثة في أعلى الصفحة الرئيسية.

3- ستجد إيقونة “الإعدادات والخصوصية”، أو “Settings & Privacy”، أسفل الصفحة، ثم اختر أيقونة “الإعدادات”.

4- اختر كلمة المرور والأمان في أعلى القائمة.

يوجد خيار للتحقق من إعدادات الأمان المهمة، عبر أيقونة “Check Your Important Security Settings”، بالضغط عليه، تفتح ميزة “التحقق من أمان فيسبوك”، “Facebook Security Checkup”.

وإذا كان حسابك محميا بالكامل، فستظهر جملة: “لم يتم العثور على مشكلات” في الجزء العلوي من الشاشة.

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3 إعدادات لتعزيز الحماية

وأوردت “فيسبوك”، عبر مدونتها، ثلاثة إعدادات يمكنك الاستفادة منها لتعزيز أمنك:

1- التحقق من كلمة المرور: للتأكد من أن لديك معلومات تسجيل دخول قوية وفريدة من نوعها.

2- المصادقة الثنائية: ما يعني أنك ستحصل على رمز نصي تحتاج إلى إدخاله عند تسجيل الدخول إلى التطبيق.

3- تنبيهات تسجيل الدخول: من خلالها يمكنك التحقق من حسابك وتسجيل الخروج من أي أجهزة مشبوهة.