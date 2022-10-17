الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
فيسبوك تضيف ميزة جديدة.. 4 خطوات أمان لحماية الحساب من الاختراق
ثعبان ضخم يقتحم حافلة مدرسية ويثير رعب الطلاب (فيديو)
«حسن بيان وطلاقة لسان».. طفل صغير يتحدث العربية الفصحى بمهارة (فيديو)
كاتب: المملكة حققت التوازن المالي وتقدمت في مجالي الصحة والتعليم
مقتل شخصين وإصابة 45 .. مليشيا الحوثي تقطع الطريق على حافلة تقل مدنيين
مزقوا مصحفها وألقوا حجابها في سلة المهملات.. اعتداء طائفي على طالبة مسلمة بفرنسا

الرئيسية

 /

ترند وسوشيال ميديا

 /

فيسبوك تضيف ميزة جديدة.. 4 خطوات أمان لحماية الحساب من الاختراق

فيسبوك تضيف ميزة جديدة.. 4 خطوات أمان لحماية الحساب من الاختراق

فيسبوك تضيف ميزة جديدة.. 4 خطوات أمان لحماية الحساب من الاختراق
١٠:١٥:٣٤ م، الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة ميتا الأمريكية، إطلاق تطبيق فيسبوك، ميزة جديدة، للتحقق من الأمان، بهدف زيادة حماية الحسابات على المنصة من التعرض للاختراق وانتهاك الخصوصية والبيانات الشخصية.

وحسب بيان “ميتا”، تعمل الميزة الجديدة على فحص ثلاثة إعدادات رئيسية، لتقرير ما إذا كان صاحب الحساب ترتكب أى أخطاء كبيرة، تخص الحماية والأمان.

كيف نجد أداة “التحقق من الأمان”؟

أوضحت منصة فيسبوك، أن هذه الميزة متوفرة حاليا للمستخدمين الذين يسجلون الدخول إلى التطبيق من خلال جهاز كمبيوتر، أو أحدث إصدار من تطبيق فيسبوك لنظام أندرويد، أو iOS.

الخطوات:

1- فتح “فيسبوك” من خلال الكمبيوتر أو اللاب توب.

2- الانتقال إلى القائمة “Menu” بالضغط على الخطوط الثلاثة في أعلى الصفحة الرئيسية.

3- ستجد إيقونة “الإعدادات والخصوصية”، أو “Settings & Privacy”، أسفل الصفحة، ثم اختر أيقونة “الإعدادات”.

4- اختر كلمة المرور والأمان في أعلى القائمة.

يوجد خيار للتحقق من إعدادات الأمان المهمة، عبر أيقونة “Check Your Important Security Settings”، بالضغط عليه، تفتح ميزة “التحقق من أمان فيسبوك”، “Facebook Security Checkup”.

وإذا كان حسابك محميا بالكامل، فستظهر جملة: “لم يتم العثور على مشكلات” في الجزء العلوي من الشاشة.

اقرأ أيضا:

لماذا قررت روسيا وضع فيسبوك وإنستجرام على قائمة الإرهاب؟

3 إعدادات لتعزيز الحماية

وأوردت “فيسبوك”، عبر مدونتها، ثلاثة إعدادات يمكنك الاستفادة منها لتعزيز أمنك:

1- التحقق من كلمة المرور: للتأكد من أن لديك معلومات تسجيل دخول قوية وفريدة من نوعها.

2- المصادقة الثنائية: ما يعني أنك ستحصل على رمز نصي تحتاج إلى إدخاله عند تسجيل الدخول إلى التطبيق.

3- تنبيهات تسجيل الدخول: من خلالها يمكنك التحقق من حسابك وتسجيل الخروج من أي أجهزة مشبوهة.

الكلمات الدلالية:
إجراءات الخصوصية اختراق حساب فيسبوك التحقق من الأمان الحماية من الاختراق شركة ميتا فيسبوك ميزة جديدة

مواد ذات صلة

المزيد
“العودة للدراسة” يتصدر ترند المملكة على “تويتر”

“العودة للدراسة” يتصدر ترند المملكة على “تويتر”

١٢:٠٢ م، الأثنين، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢
هاشتاق #نطالب_بالقبض_على_غاده يتصدر الترند في المملكة.. إليكم قصتها؟

هاشتاق #نطالب_بالقبض_على_غاده يتصدر الترند في المملكة.. إليكم قصتها؟

٠٦:٥٩ م، الثلاثاء، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١
وحد قلوب المسلمين.. هاشتاق “#توفي_الطفل” يتصدر الترند

وحد قلوب المسلمين.. هاشتاق “#توفي_الطفل” يتصدر الترند

٠٨:٤٠ ص، الأحد، ٠٦ فبراير ٢٠٢٢
بعد حديثه لمجلة أتلانتيك.. هاشتاق #لقاء_ولي_العهد يتصدر الترند

بعد حديثه لمجلة أتلانتيك.. هاشتاق #لقاء_ولي_العهد يتصدر الترند

٠٤:٢١ م، الخميس، ٠٣ مارس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *