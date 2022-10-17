أهم 10.. انتفاضة عربية لدعم المملكة في قرارات أوبك+ وتوضيح هام من حساب المواطن

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين، والتي جاءت كالتالي:

إعادة المقابل المالي أبرزها.. أهم 5 أسئلة تشغلك حول تملك العقارات

كشفت منصة “إحكام” عن أبرز المعلومات الخاصة بتملك العقارات وشروط قبول الطلب.. المزيد هنا

عاجل.. لأول مرة منذ يونيو الماضي.. انخفاض قياسي في أسعار الغاز بأوروبا

انخفضت أسعار الغاز في أوروبا إلى أقل من 1400 دولار لكل 1000 متر مكعب وذلك لأول مرة منذ 24 يونيو الماضي.. المزيد هنا :

أول كلمة للرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد خلال استلام مهامه رسميًا

في أول كلمة له، قال الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد: إنه سيبذل كل جهده للقيام بمهامه وحماية الدستور والإسهام في حل مشاكل البلاد.. المزيد هنا

توضيح عاجل من حساب المواطن بشأن تعديل المعلومات وتأثر الأهلية

نشر حساب المتحدث الرسمي لـ “حساب المواطن” تذكيرًا بالمادة 17 من البرنامج والتي توجب على المستفيد تحديث حسابه الإلكتروني عند تغيير أي معلومات.. المزيد هنا

4 إعدادات مهمة في آيفون يجب تغييرها لحماية خصوصيتك

تتيح شركة أبل لمستخدمي أجهزتها إمكانية تغيير العديد من الإعدادات للمساعة في حماية البيانات الخاصة بأجهزتهم خاصة “الآيفون”.. المزيد هنا

رفع قيمة القروض الاجتماعية وتقديم منتجات تمويل.. أبرز مطالب مجلس الشورى

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسة المجلس العادية الرابعة من أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.. المزيد هنا

دعم عربي واسع للمملكة .. ترحيب بقرار أوبك+

أعلن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اليوم، دعم بلاده للمملكة ، مؤكدا أنها تسير في الاتجاه الصحيح، في الحفاظ على مصالحها، وكذلك أمن واستقرار المنطقة.. المزيد هنا

شاهد.. إسقاط مسيرة إيرانية في أوكرانيا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق مشاهد لإسقاط مسيرة إيرانية الصنع في أوكرانيا.. المزيد هنا

خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان رسالتين من ملك المغرب

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، رسالتين.. المزيد هنا

حساب المواطن يوضح المقصود بـ«مشهد سكن»

أوضح برنامج حساب المواطن، المقصود بـ”مشهد سكن”، موضحا أنه من ضمن مستندات إثبات الاستقلالية.. المزيد هنا