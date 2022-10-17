«حسن بيان وطلاقة لسان».. طفل صغير يتحدث العربية الفصحى بمهارة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر خلاله طفل صغير لم يتجاوز عمره الثلاث سنوات تقريبا، يتحدث اللغة العربية بطلاقة وفصاحة.

وظهر الطفل، في المقطع، يتحاور مع والده، باللغة العربية الفصحى دون أي خطأ أو تلعثم.

وأثنى متداولو المقطع على مهارة الطفل وطريقته في التعبير عما يريد بالعربية الفصحى دون أي اخطأ.

وأكد متداولو المقطع، على ضرورة الاهتمام بتعليم الأطفال اللغة العربية الفصحى منذ نعومة أظفارهم، فهي لغة القرآن الكريم.

وثمن المغردون حرص الوالدين على تعليم الطفل التحدث باللغة العربية بهذه الفصاحة والمهارة، داعين له بالقبول والمستقبل المشرق.

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