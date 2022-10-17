كاتب: المملكة حققت التوازن المالي وتقدمت في مجالي الصحة والتعليم

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قال الكاتب الصحفي والمحلل الكويتي جاسر الجاسر، إن خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أبرز ملامح الشكل الذي تنتهجه المملكة في رؤية 2030.

إنجازات 5 سنوات

وأورد الجاسر، عبر لقاء أجرته معه قناة “العربية” أن المملكة أثبتت أن رؤيتها المستقبلية ليست استعراضية أو غير قابلة للتطبيق، وهذا ما حدث خلال 5 سنوات مرت، حيث استطاعت المملكة إدارة مواردها المالية بشكل فريد، وتحقيق توازن مالي.

وتابع المحلل الكويتي، إن المملكة تمكنت من رفع الناتج غير النفطي، وحققت تقدما ملحوظا على مستوى الجانب الصحي، ولا سيما في إجراءات مواجهة ومكافحة جائحة كورونا.

وقدمت المملكة نموذجا يحتذى محققة قفزات طويلة في عدد كبير من المؤشرات العالمية على مستويات عديدة، كما يتصدر طلابها أكبر وأعرق الجامعات العالمية، كما استطرد الجاسر.

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مواجهة كوفيد 19

ولفت الكاتب إلى نجاح المملكة في إدارة أزمة جائحة كورونا، وتطوير منظومتها الرقمية بشكل كامل، وفي وقت وجيز، تزامنا مع مواجهة آثار الجائحة، فضلا عن معالجة النمو الاقتصادي، وتجنب الكوارث، وإدارة موسم الحج، وتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء.