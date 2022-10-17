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مزقوا مصحفها وألقوا حجابها في سلة المهملات.. اعتداء طائفي على طالبة مسلمة بفرنسا
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مزقوا مصحفها وألقوا حجابها في سلة المهملات.. اعتداء طائفي على طالبة مسلمة بفرنسا

مزقوا مصحفها وألقوا حجابها في سلة المهملات.. اعتداء طائفي على طالبة مسلمة بفرنسا

مزقوا مصحفها وألقوا حجابها في سلة المهملات.. اعتداء طائفي على طالبة مسلمة بفرنسا
٠٩:٤٣:١٣ م، الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام، عن تعرض طالبة مسلمة في مدرسة للتعليم الثانوي بفرنسا إلى الاعتداء وإلقاء حجابها في سلة المهملات وتمزيق مصحفها داخل المدرسة.

وأوضحت وسائل إعلام مختلفة، أن اعتداء طال إحدى طالبات ثانوية جون روستاند في كاين شمال غرب فرنسا. بعد أن وجدت خمارها، ملقى في القمامة ومصحفها ممزقا، مما أصابها بصدمة كبيرة.

وبحسب المسؤول في المدرسة، سبستيان دوفال روشيه، لم تتأثر نفسية الطالبة وسلامتها الجسدية جراء الحادثة.

في حين، قال روشيه -في رسالة إلكترونية وجهها للطلاب- إن مدرسته لطالما كانت تشجع على التنوع والتعدد الثقافي، وتقبل جميع الأديان دون استثناء، منددا بما وصفه بالتطور الخطير.

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من جهتها، رحبت تنسيقية مكافحة الإسلاموفوبيا في فرنسا بموقف المدير الذي ندد بالحادثة، واتخاذه خطوات من شأنها عدم تكرارها، قائلة إن هذا الموقف يتناقض مع اللامسؤولية التي اعتاد عليها المشرفون في قطاع التعليم في فرنسا.

وقبل يومين، دشن المرشح الرئاسي السابق اليميني المتطرف إريك زمور، دعوة للتظاهر في باريس وحملة إلكترونية، رفضا واحتجاجا على ما يراه انتشارا للرموز الإسلامية في مدارس فرنسا.

وأطلق اليميني المتطرف زمور وسم استعادة مدارسنا (Reconqu teDeNos coles#) على حملته، التي لقيت رفضا واسعا على منصات التواصل، ووصفها البعض بالتصرف الغبي و المثير للكراهية.

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