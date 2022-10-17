مقتل شخصين وإصابة 45 .. مليشيا الحوثي تقطع الطريق على حافلة تقل مدنيين

تواصل – فريق التحرير:

اتهم وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، ميليشيا الحوثي الانقلابية، بالتسبب في مقتل شخصين بينهما امرأة، وإصابة نحو 45 شخصا آخرين، في حادث سير، نتج عن قطع الميليشا المسلحة للطرق.

الميليشيا الإرهابية تتحمل المسؤولية

وقال الإرياني، عبر “تويتر”: “الحادث الأليم الذي تعرضت له حافلة نقل جماعي في نقيل ظمران بمديرية القبيطة، على الطريق الفرعي “البديل” الرابط بين محافظتي (تعز، لحج) وأسفر عن مقتل شخصين بينهم امرأة وإصابة 45 بجروح متفاوتة،نتيجة مباشرة لاستمرار مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران في قطع الطرق الرئيسية بين المحافظات”.

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الإرياني ينتقد «الصمت الدولي»

وأضاف: “هذا الحادث نموذج لعشرات الحوادث التي تقع بشكل يومي في الطرق الفرعية والوعرة التي يضطر سائقي المركبات لعبورها، والمخاطر والمعاناة التي يتكبدها المدنيين، جراء استمرار مليشيا الحوثي في قطع الطرق الرئيسية، واستمرارها في فرض حصار غاشم على محافظة تعز، في ظل صمت دولي مستغرب وغير مبرر”.

مغادرة مربع الصمت

وشدد وزير الإعلام اليمني على مطالبة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمبعوثين الأممي والأمريكي، بترك سياسة الاستجداء، ومغادرة “مربع الصمت”، الذي يدفع ثمنه اليمنيين يوميا، وممارسة ضغط حقيقي وفاعل على مليشيا الحوثي لفتح الطرق الرئيسية بين المحافظات، ورفع الحصار فورا عن تعز، والسماح بتنقل المواطنين بشكل طبيعي.

هجوم بري في لحج

وعلى الصعيد الميداني، نفذت قوات الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران، سلسلة هجمات برية على محافظة لحج، استخدمت خلالها المدفعية الثقيلة وقذائف الهاون لتوفير غطاء ناري كثيف لعناصرها الهجومية.

فيما تمكنت قوات الجيش الوطني من دحر عناصر الميليشيا، وكبدتها قتلى وجرحى، فضلا عن إعطاب العديد من آلياتها العسكرية.

وأوضح بيان للقوات الجنوبية أن المعارك مستمرة بين قوات اللواء الخامس للدعم وإسناد في القوات من جهة ومليشيات الحوثي من جهة أخرى، والتي تكبدت خلالها خسائر كبيرة في العدة والعتاد، حسب “العين الإخبارية”.

تفكيك حقل ألغام

قالت قوات دفاع شبوة، في بيان، إنها نجحت الإثنين، في تفكيك حقل ألغام ومتفجرات قامت بزراعته مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية عسيلان بالمحافظة المطلة على بحر العرب.