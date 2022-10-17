طهران تنتظر عقوبات جديدة .. تهديد أمريكي عقب استهداف روسيا لأوكرانيا بـ«مسيرات إيرانية»

تواصل – فريق التحرير:

علقت الولايات المتحدة الأمريكية، على استهداف روسيا للأراضي الأوكرانية بمسيرات إيرانية الصنع.

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل: “إن التعاون بين روسيا وبين إيران في مجال المسيرات تهديد حقيقي يجب التعامل معه من قبل المجتمع الدولي”.

وأضاف: “لن نتردد في فرض عقوبات على إيران وعلى الأطراف الضالعة في نقل المسيرات”.

وتابع قائلا: “حذرنا من خطر المسيرات الإيرانية المرسلة إلى روسيا منذ يوليو الماضي”.

وقال المسؤول الأمريكي “إن استخدام المسيرات الإيرانية من قبل روسيا يدل على النقص الحاد في الأسلحة الروسية بسبب العقوبات عليها”.

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وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية أن قرابة 30 مسيرة روسية استهدفت العاصمة كييف اليوم الإثنين، كما تمكنت الشرطة الإيرانية من إسقاط مسيرة إيرانية.

وقالت الدفاع الأوكرانية، أن الهجمات الروسية بالمسيرات على كييف إرهابية، نطالب المجتمع الدولي بتزويدنا بمنظومات دفاع جوي.

وأشارت الوزارة، إلى أن الهجمات الروسية بالمسيرات إيرانية الصنع تستهدف منشآت الطاقة قبل الشتاء.

وتابعت الوزارة، أنه يجب اتخاذ إجراءات جادة تجاه إيران بسبب تزويدها روسيا بالمسيرات.

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