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إطلاق سراح 108 مجندات أوكرنيات في عملية تبادل للأسرى مع روسيا
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إطلاق سراح 108 مجندات أوكرنيات في عملية تبادل للأسرى مع روسيا

إطلاق سراح 108 مجندات أوكرنيات في عملية تبادل للأسرى مع روسيا

إطلاق سراح 108 مجندات أوكرنيات في عملية تبادل للأسرى مع روسيا
٠٩:٣٧:٥٩ م، الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم، استعادة 108 نساء، معظمهن جنديات في قواتها المسلحة، خلال عملية لتبادل الأسرى مع روسيا.

وحسبما أوردت تقارير، فإن 37 من المفرج عنهن استسلمن في منشأة “أزوفستال” للصلب في ماريوبول.

سفير أوكرانيا يشكر المملكة

من ناحية أخرى، قال سفير أوكرانيا لدى المملكة: إن بلاده تثمن جهود الرياض في صفقة تبادل الأسرى، مؤكدًا أن كييف تعتبر جهود القيادة الرشيدة ناجحة جدًا.

وأوضح أن جهود المملكة داعمة لإنهاء الحرب وحل الأزمة سلميًا، لافتًا إلى أن أوكرانيا ممتنة لقرار القيادة تقديم مساعدات إضافية، وأن مساعدات المملكة تركز على تغيير حياة المدنيين، حسب “العربية”.

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سفير أوكرانيا لدى المملكة: نثمن جهود الرياض في صفقة تبادل الأسرى

تسليم 15 أسيرة سابقا

قالت مصادر أوكرانية، في شهر أبريل الماضي، إن كييف أجرت مع موسكو عملية تبادل أسرى، قضت بتسلم 86 عسكريا أوكرانيا، بينهم 15 امرأة في الأول من أبريل.

ونشرت صحيفة “كييف إندبندنت” الأوكرانية الناطقة بالإنجليزية صورة مجندات أوكرانية حليقات الرأس، تتوسطهن نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشتشوك، بعد إتمام عملية تبادل الأسرى، حسب “سكاي نيوز عربية”.

فيما وجهت موسكو اتهامات لكييف بتعذيب الجنود الروس الذين أسرتهم في الحرب، ولم تعلق على واقعة حلق شعور المجندات الأوكرانيات.

من جانبه، اعتبر رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني، دميترو لويينيتس، أن حلق شعور المجندات دليل على “الإذلال والغطرسة والازدراء”.

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