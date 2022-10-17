«ساما» يطالب البنوك بالالتزام بمكافحة الاحتيال المالي

تواصل – فريق التحرير:

طالب البنك المركزي “ساما”، البنوك والمصارف العاملة بالمملكة، بالالتزام بمتطلبات الدليل المحدث لمكافحة الاحتيال المالي، في موعد أقصاه 29 يونيو من العام المقبل.

إجراءات دليل المكافحة

وأصدر “ساما”، اليوم، تعميما، تضمن إجراءات الدليل المحدث، وتشمل عمل تقييم دقيق للوضع الحالي لإجراءات مكافحة الاحتيال مقارنة بما ورد في دليل مكافحة الاحتيال المالي لتحديد مواطن الضعف في البنك أو المصرف، مع تقييم مستوى النضج وفق ما ورد في الدليل، وتزويد البنك المركزي بتقارير شهرية حيالها اعتبار من 30 نوفمبر 2022.

اقرأ أيضا:

للحد من القروض المتعثرة.. البنك المركزي يطالب بتحديث إجراءات منح الائتمان

خطة عمل وتقرير سنوي

وذكر “المركزي” ضمن الإجراءات، أن يتم وضع خطة عمل لتحقيق درجة من النضج الثالث كحد أدنى لضوابط الواردة في دليل مكافحة الاحتيال خلال 9 أشهر من تاريخه، بعد تقييم الوضع الحالي في بيئة البنك أو المصرف بشكل دقيق، وتزويد البنك المركزي بها في موعد أقصاه 30 من نوفمبر 2022، حسب “عكاظ”.

كما شملت الإجراءات، استيفاء موافقة مجلس إدارة البنك أو المصرف على خطة العمل، وسبل الدعم اللازمة لإنفاذها، وإعداد تقرير سنوي مفصل من إدارة المراجعة الداخلية ولها الاستعانة ببيوت الخبرة يوضح مدى الالتزام بمتطلبات دليل مكافحة الاحتيال المالي ابتداء من من نهاية الربع الرابع من عام 2023.