بسبب عادة شائعة بين النساء.. مواطنة تفقد إحدى عينيها وتحذر الفتيات من السبب الصادم

تواصل- فريق التحرير:

حذرت مواطنة شابة النساء من عادة شائعة جعلتها تفقد إحدى عينيها، مؤكدة ان ما حدث قضاء الله وقدر بسبب أنها وضعت عدسات لاصقة في عينيها بوجود مناسبة لديهم بالبيت، مشيرة إلى أنها كانت لم تنم قرابة اليوم ونصف متواصل، ثم ذهبت إلى النوم بالعدسات اللاصقة.

وأضافت في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها عندما استيقظت شعرت بوجع شديد في إحدى عينيها لدرجة أنها لا تستطيع فتحها، ثم توجهت إلى المستشفى للكشف ومعرفة ما حدث.

وكانت الصدمة لدى المواطنة عندما أخبرها الطبيب أن العين المريضة تلفت بسبب وجود تقرحات سببتها العدسات اللاصقة، مشيرة إلى أنها أجرت عملية جراحية لاستخراج العدسة من عينها، وأنها مع الوقت أُغلقت تمامًا.

من جانبه علق أحد أطباء العيون على الفيديو، موجهًا نصائح في هذا الشأن قائلًا: “نهاية الاستخدام الخاطئ للعدسات اللاصقة”:

1- يجب التوجه مباشره إلى طوارئ العيون عند الشعور بأي ألم أو احمرار بالعين بعداستخدام العدسات للفحص والعلاج حفاظًا على سلامة العين.

2- عدم النوم بالعدسات.

3- تبادل العدسات مع الغير.

4- عدم السباحه أو الاستحمام أثناء لبسها

5- تنظيفها ووضعها في ماء عادي.