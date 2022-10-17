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وظائف لدى «أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات» في عدة تخصصات
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وظائف لدى «أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات» في عدة تخصصات

وظائف لدى «أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات» في عدة تخصصات

وظائف لدى «أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات» في عدة تخصصات
٠٧:٥٤:١١ م، الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للمواطنين فقط، في عددٍ من التخصصات.
وأوضحت شركة أرامكو توتال للتكرير، أن العمل سيكون بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
  1. مراجع داخلي
  2. أخصائي التعلم والتطوير
  3. فني محلل
  4. مفتش أول
  5. كبير المدققين

رابط التقديم

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (اضغط هنا).

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ساتورب شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات شركة ساتورب وظائف وظائف شاغرة

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