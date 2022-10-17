وظائف لدى «أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات» في عدة تخصصات

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أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للمواطنين فقط، في عددٍ من التخصصات.

وأوضحت شركة أرامكو توتال للتكرير، أن العمل سيكون بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: