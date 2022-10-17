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حساب المواطن يوضح المقصود بـ«مشهد سكن»
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حساب المواطن يوضح المقصود بـ«مشهد سكن»

حساب المواطن يوضح المقصود بـ«مشهد سكن»

حساب المواطن يوضح المقصود بـ«مشهد سكن»
٠٧:٥٨:٣٤ م، الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن، المقصود بـ”مشهد سكن”، موضحا أنه من ضمن مستندات إثبات الاستقلالية.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مغرد استفسر بشأن المقصود بـ”مشهد سكن”.

وأجاب برنامج حساب المواطن، في تغريدة عبر حساب “خدمة المستفيدين”: بقوله “حياك الله ، في حال كنت تسكن في سكن تابع لقطاع حكومي أو خاص بإمكانك إرفاق ما يثبت ذلك كمستند لإثبات الاستقلالية بشرط أن يكون المستند باسم المتقدم بالطلب، نسعد بخدمتك”.

ما هو الفرد المستقل؟

وفي وقت سابق، أوضح برنامج حساب المواطن، أن المقصود بالفرد المستقل، هو كل شخص يبلغ سنه 18 عامًا أو أكثر، ويقيم في مسكن منفصل وله نفقته الخاصة به.

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وتابع البرنامج، أن الفرد المستقل يكون “غير متزوج، سواء ذكرًا أو أنثى، وهو الأعزب أو الأرمل أو المطلق، مؤكدا أن الفرد المستقل عليه إثبات ذلك من خلال:

– عقد إيجار إلكتروني موحد باسم المستفيد.

– صك ملكية للسكن.

– مشهد إثبات سكن حكومي خاص أو جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية.

تفاصيل دفعة أكتوبر

وكشف برنامج حساب المواطن، الاثنين الماضي، عن تفاصيل الدفعة الجديدة، مؤكدًا أنه أودع 3.3 مليارات ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والخمسين 10.2 ملايين مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 133 مليار ريال.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1831 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 88% بينما بلغ عدد التابعين 7.8 ملايين مستفيد.

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برنامج حساب المواطن حساب المواطن دعم حساب المواطن مشهد سكن

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