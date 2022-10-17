الناتو يخوض تدريبات نووية على بعد 1000 كم من حدود روسيا

تواصل – فريق التحرير:

خاضت قوات عسكرية، تابعة لحلف شمال الأطلنطي “الناتو”، اليوم، أول تدريباتها العسكرية، لاختبار منظومته للردع النووي في أوروبا.

14 دولة تشارك

وتجرى المناورات، التي شاركت فيها 14 دولة من أصل 30 -أعضاء الحلف- في بلجيكا، وبريطانيا، وفوق بحر الشمال، فيما يقام الجزر الأكبر منها على بعد نحو 1000 كليومتر مربع من الحدود الروسي،

وقال “الناتو” إن التدريبات الجارية تشمل نحو 60 طائرة، من بينها طائرات مقاتلة وطائرات مراقبة وأخرى للتزويد بالوقود، وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري، حسب “سكاي نيوز عربية”.

قاذفات القنابل الأميركية

وتشارك قاذفات القنابل الأميركية بعيدة المدى “بي-52″، التي يطلق عليها اسم “ستيد فاست نون”، في المناورات، كما تشارك مقاتلات قادرة على حمل رؤوس حربية نووية، لكنها لا تتضمن أية قنابل حية.

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تدريبات روتينية تحمل رسالة سياسية

وأصر حلف شمال الأطلنطي على إجراء التدريبات المقررة في موعدها، ومن جانبه، قال الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرج: “ستكون إشارة سيئة للغاية إذا ألغينا فجأة تدريبات روتينية مخطط لها منذ فترة طويلة بسبب الحرب في أوكرانيا”.

وأضاف: “يجب أن ندرك أن السلوك الحازم لقوات الناتو العسكرية هو أفضل وسيلة للحيلولة دون دون التصعيد”.