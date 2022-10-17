فيديو يوثق لحظات مرعبة لحصار رحّال كويتي بالسواطير في هذه الدولة

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة حصار الرحال الكويتي محمد الميموني وعدد من الأشخاص، من قبل قبيلة إثيوبية بالسواطير، حيث تم إنقاذهم بمساعدة رجال الأمن بعد تدخل السفارة الكويتية في إثيوبيا.

وأظهر الفيديو عددا من أبناء القبيلة وهم يحملون السواطير في محاولة لإرهاب الرحال الكويتي ومن برفقته.

وتدخلت السفارة الكويتية في إثيوبيا، لإنقاذ الرحال الكويتي محمد الميموني وعدد من الأشخاص الذين كانوا برفقته في رحلة إلى إثيوبيا، عقب احتجازهم من قبل أفراد إحدى القبائل الأفريقية في الجنوب.

وتم إنقاذ الرحال الميموني الذي بدأ منذ أسابيع رحلته إلى مناطق مختلفة في أفريقيا، عقب ساعة من احتجازهم ومناشدتهم سفارة بلادهم في إثيوبيا لإنقاذهم من القبيلة التي احتجزتهم.

ووثق الميموني رحلته، قبل أن يتم احتجازه، حيث أكد أن وجهته ستكون إلى “وادي أومو” جنوب غرب إثيوبيا، المعروف بتنوعه العرقي، لتغطية طقوس وتقاليد القبائل الإفريقية هناك.

وعند وصوله ورفاقه إلى القبيلة الأولى، أوضح الميموني، أنه “لم يتمكن من التصوير كون المكان غير آمن”، حيث تجمع عدد من أبناء القبيلة حولهم وهم يحملون السواطير.

وأشار الميموني الذي استمر بتوثيق رحلته عبر حسابه في “سناب شات” رغم خطورة الوضع، بأنه قرر مغادرة المكان بسبب الخطر، قبل أن يؤكد أن مجموعة من المسلحين بدأوا بالاحتكاك بهم، ما دفعهم للتوجه إلى مركز أمني وإبلاغ السفارة الكويتية التي تدخلت وتمكنت من إخراجهم.

وطمأن الميموني متابعيه لاحقا، وأشار إلى أنهم غادروا المنطقة وأصبحوا في مكان آمن عقب تدخل وزارة الخارجية والسفارة الكويتية في إثيوبيا.