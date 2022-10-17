عاجل.. تحطم طائرة عسكرية روسية وسقوطها على مبنى سكني

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وكالة تاس الروسية، مساء اليوم الإثنين، عن تحطم طائرة عسكرية روسية بمدينة ييسك، دون ذكر مزيد من التفاصيل عن الحادث.

وبحسب وسائل إعلام روسيةفقد سقطت طائرة عسكرية على مبنى سكني بمدينة ييسك الروسية المطلة على بحر آزوف.

وقبل أسابيع، ذكرت وسائل إعلام روسية، أن طائرة روسية هجومية من طراز Su-24 Fencer تحطمت في منطقة روستوف أثناء رحلة تجريبية.

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وأفادت وسائل إعلام روسية، أن الطيارين قد نجيا وقفزا بمظلاتهما بنجاح قبل هبوط الطائرة المقاتلة في الميدان بمنطقة قرية سيبيركا بالمنطقة الجنوبية المتاخمة لأوكرانيا.

من جانبها، قالت السلطات الروسية إن سبب تحطم الطائرة هو “خلل فني”.

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