معلمة تقص شعر طالبة داخل المدرسة.. وقرار كويتي عاجل

تواصل – فريق التحرير :

أعلن مدير عام منطقة مبارك الكبير التعليمية بالكويت محمد عايض العجمي، عن معاقبة المعلمة الوافدة المتهمة بقص جزء من شعر طالبة في إحدى مدارسها بنهاية دوام يوم الخميس الماضي.

وقال العجمي في تصريحات نقلتها صحيفة “الأنباء”، إنه تم اتخاذ قرار بإيقاف المعلمة عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق، لافتا إلى أنه تم إبلاغ الإدارة المدرسية بذلك.

وأضاف أن الشؤون القانونية أجرت تحقيقا مع المعلمة لمعرفة الأسباب التي دعتها إلى قص شعر الطالبة، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء من التحقيق، وعلى اثر ما خلص إليه سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن المعلمة.

وأكد أنه يرفض مثل هذه التصرفات بحق أبنائنا الطلبة ولن يسمح بمساسهم، مشددا على انه يجب الالتزام بالنظم واللوائح وعدم التطاول على أي من أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات بأي طريقة كانت.

يأتي هذا في حين أفادت وسائل إعلام اخرى، أنه صدر قرار لم يُعلن بالاستغناء عن المعلمة الوافدة وإبعادها من البلاد.

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