أولى خطوات التعافي.. نصيحة مهمة لعلاج «مرض الإكزيما»

تواصل – فريق التحرير:

أكدت كلية الطب بجامعة الملك سعود في الرياض، على أهمية الترطيب المتواصل كأولى الخطوات لعلاج الإكزيما .

وقالت كلية الطب، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “إن ترطيب الجلد بالفازلين أو الكريم المرطب هي أولى طرق علاج الإكزيما أو ما يعرف بالتهاب الجلد التأتبي”.

وفي وقت سابق، حذرت مدينة الملك فهد الطبية من مثيرات الإكزيما التي يتعرض لها المريض، ومنها الصابون والعطور، والاتصال المباشر بالحيوانات ولمسها، واللعب بالتربة، وجفاف الجلد والحكة الشديدة، فضلا عن مثيرات الجو التي تكون عادة في فصلي الصيف والربيع.

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طبيعة مرض الإكزيما

وأضافت أن جلد مريض الإكزيما مختلف عن جلد الشخص الطبيعي، وقد يفقد الجلد رطوبته، وخاصيته بالاحتفاظ بالماء لذلك يكون أكثر جفافاً، وتبدأ إكزيما الرضع من 6 أشهر، وتتحسن حالتهم في عمر 5 سنوات.

أعراض مرض الإكزيما

وأوضحت أن أعراض المرض تتمثل في تهيج الجلد أو احمراره أو جفافه أو الحكة، ويمكن علاجه من خلال اتباع عدة خطوات أهمها المحافظة على رطوبة الجلد، واستخدام مغطس ماء دافئ من 5 إلى 10 دقائق، وترطيب الجسم بعدها.

ونصحت مدينة الملك فهد الطبية، بالابتعاد عن الصابون حتى يستعيد الجسم الدهون الموجودة فيه، ومعالجة التهيج بشكل سريع تحت إشراف الطبيب، ووضع كمادة باردة على المنطقة المصابة بالتهيج، واستخدام مضادات الحساسية، وتقليم الأظافر.

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